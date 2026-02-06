Matan en México a narcotraficante colombiano ligado a asesinato de futbolista Andrés Escobar

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb - El narcotraficante colombiano Santiago Gallón, vinculado al asesinato de Andrés Escobar, el futbolista que marcó un autogol con la selección de su país en el Mundial de 1994, fue hallado muerto en el centro de México, confirmaron el viernes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y dos autoridades locales mexicanas.

Gallón, quien vivía en México desde hacía varios años, fue encontrado muerto el miércoles en el municipio Huixquilucan del Estado de México, vecino de la capital, dijo a Reuters una fuente de seguridad del Gobierno estatal. La víctima recibió al menos un disparo de bala, detalló.

"Ayer asesinaron a Santiago Gallón en México", publicó en su cuenta de X Petro, quien por su parte señaló que el hecho habría ocurrido el jueves.

"Gallón asesinó por celos en una discoteca al futbolista antioqueño Andrés Escobar", agregó sobre el hecho que cimbró al mundo del fútbol y a Colombia, que en la década de 1990 sufría los estragos de la violencia del narcotráfico.

Las autoridades colombianas acusaron a Gallón y a su hermano Pedro de haber encubierto el crimen de Escobar y los condenaron a 15 meses en prisión, en medio de críticas por una pena que fue considerada muy baja. El chofer de los hermanos confesó el asesinato y fue sentenciado a 43 años de prisión, aunque salió en 2005 gracias a que le rebajaron la condena.

La misma fuente de seguridad del Estado de México agregó que se realizaban trabajos para repatriar el cuerpo del narcotraficante a Colombia. Hasta ahora, las autoridades no han precisado ni los motivos del crimen ni los posibles responsables.

Ni la Fiscalía ni la Cancillería de México respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios sobre el caso. (Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Raúl Cortés Fernández)