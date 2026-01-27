Material escolar entra en Gaza tras dos años de bloqueo, según la ONU

Por Olivia Le Poidevin

GINEBRA, 27 ene (Reuters) - La agencia de la ONU para la infancia informó el martes que, por primera vez en dos años y medio, había podido entregar en Gaza kits escolares con material didáctico, tras haber sido bloqueados previamente por las autoridades israelíes

Miles de kits, incluidos lápices, cuadernos y cubos de madera para jugar, han entrado ya en el enclave, según UNICEF

"En los últimos días, hemos recibido miles de kits recreativos, cientos de kits de escuela en una caja. Esperamos recibir 2.500 kits escolares más en la próxima semana, ya que han sido aprobados", declaró James Elder, portavoz de UNICEF

COGAT, el brazo del ejército israelí que supervisa los flujos de ayuda a la Franja de Gaza, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios

Los niños de Gaza se han enfrentado a ataques sin precedentes al sistema educativo, así como a restricciones a la entrada de algunos materiales de ayuda, como libros de texto y lápices, lo que significa que los profesores han tenido que arreglárselas con recursos limitados mientras los niños intentaban estudiar por la noche en tiendas de campaña sin luz, dijo Elder

Durante el conflicto, algunos niños dejaron de recibir educación, enfrentándose a problemas básicos como encontrar agua, así como a una malnutrición generalizada, en medio de una grave crisis humanitaria

"Han sido dos largos años para los niños y para organizaciones como UNICEF intentar impartir esa educación sin esos materiales. Parece que por fin estamos viendo un cambio real", declaró Elder

UNICEF está ampliando su educación para apoyar a la mitad de los niños en edad escolar -alrededor de 336.000- con apoyo al aprendizaje. La enseñanza se impartirá principalmente en tiendas de campaña, explicó Elder, debido a la devastación generalizada de los edificios escolares del enclave durante la guerra desencadenada por el asalto de Hamás a Israel en octubre de 2023

Al menos el 97% de las escuelas sufrieron algún tipo de daño, según la evaluación por satélite más reciente realizada por la ONU en julio

Israel ha acusado anteriormente a Hamás y a otros grupos militantes de incrustarse sistemáticamente en zonas y estructuras civiles, incluidas escuelas, y de utilizar a civiles como escudos humanos

La mayor parte de los espacios de aprendizaje apoyados por UNICEF estarán en zonas del centro y el sur del enclave, ya que sigue siendo difícil operar en el norte, partes del cual fueron gravemente destruidas en los últimos meses del conflicto, dijo Elder

(Reporte de Olivia Le Poidevin; Edición de Andrew Cawthorne. Editado en español por Natalia Ramos)