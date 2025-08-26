Matheus França vuelve a Brasil con Vasco da Gama, cedido por Crystal Palace

El joven atacante Matheus França regresó a Brasil para jugar con Vasco da Gama, cedido por el Crystal Palace inglés, anunció este martes el equipo de Rio de Janeiro.

El futbolista de 21 años disputó dos temporadas en Inglaterra, en las que sumó 19 partidos, un gol y dos asistencias. Llegó a los Glaziers en 2023, después de debutar como profesional con el Flamengo.

"El Vasco da Gama informa que llegó a un acuerdo" con Matheus França, publicó el club en redes sociales junto a fotografías del jugador con la camiseta número 9 del cuadro de la Cruz de Malta.

Tras cumplir con exámenes médicos, "será anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Gigante de la Colina", agregó.

La cesión para el club que dirige el exseleccionador brasileño Fernando Diniz será hasta julio de 2026, según reportes de la prensa brasileña.

"Estoy listo para dar el 100% al equipo y ayudar de la mejor manera posible", declaró França a periodistas a su llegada a Rio.

No ha sido internacional absoluto, pero sí ha vestido la camiseta de Brasil en la categoría Sub-20.

En la casilla 16 del Brasileirão, el Vasco está al límite de la zona de descenso, mientras que se clasificó para los cuartos de final de la Copa de Brasil, cuya ida disputará el miércoles en casa contra Botafogo.