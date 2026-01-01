Mathieu van der Poel gana el ciclocrós de Año Nuevo en Baal

Mathieu van der Poel se impuso en el tradicional ciclocrós de Año Nuevo este jueves en Baal, en Bélgica, ofreciendo un nuevo recital para superar al belga Emiel Verstringe en 37 segundos.

El campeón de Bélgica Thibau Nys completó el podio de esta prueba valedera para el campeonato de la regularidad X²0.

Intocable en este invierno europeo, el campeón del mundo neerlandés logró su séptima victoria de la temporada sobre un trazado técnico y deslizante.

'MVDP' está invicto en todas las carreras de la especialidad en las que ha participado desde enero de 2024. Pero su gran objetivo del curso en ciclocrós será vestirse un octavo maillot arcoíris de campeón del mundo, el 1 de febrero en Hulst, en Países Bajos.

Clasificación hombres:

1. Mathieu van der Poel (NED) en 59:04

2. Emiel Verstringe (BEL) a 37.

3. Thibau Nys (BEL) a 1:16.

4. Toon Aerts (BEL) a 1:24

5. Joris Nieuwenhuis (NED) a 1:28.

...

Clasificación mujeres:

1. Lucinda Brand (NED) en 42:10

2. Puck Pieterse (NED) a 12.

3. Zoe Backstedt (GBR) a 1:30.

4. Jolanda Neff (SUI) a 2:04.

5. Manon Bakker (NED) a 2:06.

...