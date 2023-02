Matías, hermano de Messi: "Si volvemos a Barcelona vamos a hacer una buena limpia, echar a Laporta"

El hermano de Leo habló en Twicht con rencor y una fuerte crítica sobre un posible regreso

El hermano de Leo Messi Matías lanzó una dura crítica al FC Barcelona y, en concreto, a su presidente Joan Laporta, recordando la salida del jugador del cuadro culé, para descartar el regreso a la Ciudad Condal y, como condición para una posible vuelta, apuntando a una "limpia" en la directiva.

"Tengo un recorte de periódico que dice 'Messi debería volver a Barcelona'. Yo puse abajo 'jajajaja', no vamos a volver a Barcelona', y si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza, y entre ellos echar a Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi al Barcelona", dijo este miércoles.

Matías, uno de los tres hermanos del astro argentino, participó en una conversación en Twitch sobre actualidad y fútbol, y soltó una bomba al ser preguntado por un posible regreso del '10' al Barça. Messi se despidió del club de su vida en agosto de 2021, debido a la mala situación económica del Barça.

"No estaba preparado para marcharme. Me había bajado un 50 por ciento mi ficha y cerramos el contrato, hicimos todo lo posible y no se pudo", dijo el día de su despedida, tras 21 años y 35 títulos, un Messi que fichó poco después por el PSG francés.

Las palabras de Matías reafirman, como poco, el mal trago de aquella partida. "Para mí el Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie, era más conocido el Madrid. Que te paguen así no está bueno", añadió el hermano de Messi en su respuesta.

