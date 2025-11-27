Matías Soulé: goles con la Roma a la espera de la llamada de Scaloni

Con el estelar Roma-Nápoles del domingo en la 13ª jornada de la Serie A, el atacante argentino Matías Soulé tiene una ocasión perfecta para confirmar su instinto en el área y seguir atrayendo las miradas a poco más de medio año del Mundial 2026.

El pasado fin de semana, un golazo suyo sirvió a los romanos para abrir su victoria 3-1 en el campo de la Cremonese, que terminó llevándoles al liderato de la liga italiana, con dos puntos de ventaja sobre el AC Milan y sobre el Nápoles, su adversario del domingo en el Olímpico de la capital.

Ese gol, el cuarto en esta Serie A, le confirmaba como el máximo anotador de la Roma en el campeonato y le dejaba a apenas uno del trío de jugadores que encabeza la tabla de máximos anotadores, toda una evidencia del rol protagonista que está teniendo en el gran inicio de curso de la Loba.

Pero si bien puede presumir de la confianza que le otorga el entrenador de su club, Gian Piero Gasperini, Soulé (22 años) tiene como espina clavada no haber podido lucir por ahora la camiseta de la selección argentina en categoría absoluta.

Fue convocado en el pasado con la Albiceleste en 2021 y 2022, sin llegar a debutar, y este año no ha aparecido en las listas de Lionel Scaloni, algo que el pasado mes provocó el enfado del agente del jugador, lo que disparó las especulaciones sobre que pueda optar por jugar con Italia, país del que también tiene la nacionalidad, si la llamada argentina sigue retrasándose.

"Me siento argentino. Soy argentino. Mi idea sigue siendo jugar con Argentina", señaló en una entrevista a principios de este mes con el diario italiano Il Messaggero, al ser cuestionado sobre un posible interés de la Azzurra por sumarle a sus filas.

Su representante, Martín Guastadisegno, había dicho a la prensa italiana que Soulé quiere poder jugar el Mundial, aunque la fuerte competencia del ataque argentino y la falta hasta ahora de oportunidades para reivindicarse con el equipo nacional parecen ponerle lejos ese objetivo por el momento.

"Sé que si sigo por el camino en el que estoy, tal llegue ese día", deseó en unas recientes declaraciones a Sport Mediaset, también en Italia.

Formado en Vélez Sarsfield, Soulé dio sus primeros pasos en la Juventus, con la que debutó en Serie A en 2021. En la 2023-2024 estuvo cedido en el Frosinone y en 2024 fichó por cinco años con la Roma, donde fue pronto acogido con los brazos abiertos por su compatriota Paulo Dybala (32 años), con el que juega desde entonces y que lleva en el club giallorosso desde 2022.

A la espera de si Scaloni le llama para la ventana internacional de marzo, Soulé se concentra por ahora al 100% en la Roma, consciente de que una derrota el domingo haría caer a su equipo del pedestal del liderato ante un rival directo, el campeón Nápoles, donde jugó en su día Diego Maradona, al que el joven y prometedor delantero marplatense tiene como uno de sus grandes ídolos.

Programa de la 13ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Como - Sassuolo

- Sábado:

(14h00 GMT) Parma - Udinese

Génova - Hellas Verona

(17h00 GMT) Juventus - Cagliari

(19h45 GMT) AC Milan - Lazio

- Domingo:

(11h30 GMT) Lecce - Torino

(14h00 GMT) Pisa - Inter de Milán

(17h00 GMT) Atalanta - Fiorentina

(19h45 GMT) Roma - Nápoles

- Lunes:

(19h45 GMT) Bolonia - Cremonese

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Roma 27 12 9 0 3 15 6 9

2. Milan 25 12 7 4 1 18 9 9

3. Nápoles 25 12 8 1 3 19 11 8

4. Inter 24 12 8 0 4 26 13 13

5. Bolonia 24 12 7 3 2 21 8 13

6. Como 21 12 5 6 1 17 7 10

7. Juventus 20 12 5 5 2 15 11 4

8. Lazio 18 12 5 3 4 15 9 6

9. Sassuolo 17 12 5 2 5 16 14 2

10. Udinese 15 12 4 3 5 12 20 -8

11. Cremonese 14 12 3 5 4 13 16 -3

12. Torino 14 12 3 5 4 11 21 -10

13. Atalanta 13 12 2 7 3 14 14 0

14. Cagliari 11 12 2 5 5 12 17 -5

15. Parma 11 12 2 5 5 9 15 -6

16. Pisa 10 12 1 7 4 10 16 -6

17. Lecce 10 12 2 4 6 8 16 -8

18. Génova 8 12 1 5 6 11 19 -8

19. Fiorentina 6 12 0 6 6 10 19 -9

20. Hellas Verona 6 12 0 6 6 7 18 -11