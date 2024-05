Mats Hummels: "Una final de Champions puede ser abrumadora, no hay que empequeñecerse"

El central del Borussia Dortmund Mats Hummels advirtió de que una final de Champions, "el segundo partido más importante" en la carrera de un futbolista, "puede ser abrumadora", porque pidió a su equipo "no empequeñecerse", al mismo tiempo que aseguró que es "fantástico" tener la "oportunidad" de ganar al Real Madrid en Wembley "en una final internacional por primera vez en unos 40 años".

"No se pueden predecir las emociones que se van a vivir. Es el segundo partido más importante del mundo, porque el más importante es la final del Mundial, y he jugado los dos. Normalmente, me concentro plenamente en su juego, independientemente de la importancia o del momento. Pero antes y durante estos partidos, la sensación era completamente distinta. Puede ser abrumador. No hay que empequeñecerse", analizó el defensor en una entrevista publicada por los medios del club alemán.

El jugador ya disputó la final de la Champions de 2013, también en Wembley, en Londres, y ahora celebró "tener la oportunidad de ganar al Real Madrid --al que ya ha ganado en la competición-- en una final internacional por primera vez en unos 40 años".

"El Real Madrid es el club más grande del mundo. Siempre confían en su fuerza. No se ponen nerviosos, pase lo que pase en un partido. Es impresionante ver que, aunque los primeros 15 minutos no vayan bien, no se inquietan, sino que saben que volverán a meterse en el partido. Eso es lo que les distingue. Es fantástico jugar una final contra ellos", expresó .

Hummels recordó como su momento "favorito" en la presente Liga de Campeones el gol de Marcel Sabitzer para hacer el 4-2 contra el Atlético de Madrid en cuartos de final. "Se me pone la carne de gallina recordando la energía en el estadio y en el club. Nos dimos cuenta de que el Atlético había aceptado la derrota en ese momento, aunque quedaban 17 minutos. Estaba claro que lo íbamos a conseguir", rememoró.

Finalmente, Hummels destacó la "solidaridad" de la afición del Dortmund con su afición, a la que "nunca se puede perder". "Celebrarlo juntos fue, por supuesto, maravilloso. Seguimos celebrándolo en el vestuario y en el autobús, pero nunca olvidaré estas fotos con nuestros aficionados ahí fuera", comentó sobre el pase a la final ganando en París.

"Siempre es difícil encontrar las palabras adecuadas. Este club es mi casa, pasé más de 13 años de mi carrera profesional en el Borussia. Aquí di los pasos adecuados para convertirme en profesional. Cuando llegué aquí, éramos 13º en la liga y he pasado por todos los escalones que nos han convertido en un club a nivel internacional. Como futbolista soy un 'Dortmunder', de eso no hay duda", concluyó.

