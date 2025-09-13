Matt Chapman, antesalista de Gigantes, gana apelación y acuerda multa con las mayores

SAN FRANCISCO (AP) — El tercera base de los Gigantes de San Francisco, Matt Chapman, vio su suspensión de un juego anulada por las Grandes Ligas el viernes y, en su lugar, pagará una multa por su participación en un altercado que vació las bancas en Colorado el 2 de septiembre.

Los Gigantes hicieron el anuncio antes del juego del viernes, que puso en marcha una serie de fin de semana contra los Dodgers de Los Ángeles. El club informó que se había llegado a un acuerdo con la Oficina del Comisionado.

Chapman habría enfrentado una suspensión y una multa no revelada después de que hizo contacto con el lanzador de los Rockies, Kyle Freeland, durante el altercado.

Chapman, Freeland y el campocorto dominicano de los Gigantes, Willy Adames, fueron expulsados tras la refriega en la primera entrada durante la victoria de San Francisco por 7-4 en el Coors Field. La noche siguiente, Chapman guio a los Gigantes a la victoria sobre los Rockies por 10-8.

Pudo jugar ese duelo mientras se consideraba la apelación.

Freeland, Adames y el también dominicano Rafael Devers también fueron multados por su participación. Los ánimos se caldearon a raíz de que Devers conectó un jonrón de dos carreras en la primera entrada y se quedó contemplando el vuelo de la pelota antes de comenzar un trote lento.

“Escuchen, no sentimos que hayamos desatado esto. Es lo que es, hay que lidiar con ello en el futuro. Veremos qué pasa en la apelación. Los otros casos fueron multas”, afirmó el mánager de los Giants, Bob Melvin, al día siguiente. “Sabían que algo iba a pasar. Esperábamos que no hubiera suspensiones. Terminó siendo una, y está en apelación, así que veremos a dónde va eso”.

Devers encontró un lanzamiento y catapultó la bola hacia el muro del jardín derecho. Freeland se molestó con la celebración de Devers, lo que provocó que ambos peloteros se gritaran.

Varios jugadores corrieron hacia el cuadro, y las mayores anunciaron que Chapman fue disciplinado por “empujar” a Freeland. Adames también estuvo en medio de la trifulca.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.