Matt Doherty: "El Atlético es una oportunidad que no esperas, llevo mucho tiempo admirándole"

El irlandés Matt Doherty, nuevo fichaje del Atlético de Madrid en calidad de cedido por el Tottenham, aseguró que esta era "una oportunidad" que no esperaba y que le permite llegar a un club que lleva "mucho tiempo admirando" y en el que espera hacerlo "bien" para intentar quedarse más allá de estos cinco meses iniciales.

"Quiero dar las gracias al presidente por sus amables palabras. Es un placer estar aquí, llevo mucho tiempo admirando a este club, como podéis ver en mis 'tuits', siempre les he apoyado y me gusta el ambiente familiar entre sus fans. Cuando me llegó la oportunidad no podía decir que no", señaló Doherty durante su presentación oficial en el Cívitas Metropolitano.

El internacional, que lucirá el '12', reconoció que le gustaba "cómo jugaba" el equipo rojiblanco. "Le admiraba cuando jugaba en la Champions con los equipos ingleses y cómo el entrenador preparaba a su equipo ante las dificultades, y también la pasión de sus aficionados", expresó.

En este sentido, se refirió a las críticas que ha podido recibir el estilo de su nuevo equipo desde fuera. "Entiendo que en Inglaterra no hablan bien del estilo, pero los futbolistas sabemos que hay más de una manera de jugar y que se puede jugar muy bien y perder. El estilo tiene que ver con la opinión de la gente y puede que la gente no tenga la misma opinión que yo", advirtió.

Doherty "nunca" imaginó que podía recalar en un equipo como el Atlético. "Soñaba con jugar en la Premier, pero estas son oportunidades que no esperas y vi que podía aprovecharla para explorarme como persona en una nueva cultura y un nuevo club", comentó el irlandés.

"Esto lo veo como una oportunidad para mejorar, para trabajar con un entrenador de talla mundial, que es una suerte para mí. Tengo que intentar mejorar y mejorar a mi equipo, en junio no debe ser el final, aunque no depende de mí. Voy a intentar hacerlo bien, son seis meses, pero si lo hago bien, veremos qué pasa", añadió el lateral.

Sobre su primer contacto con Simeone en el entrenamiento de este miércoles, Doherty recordó que el argentino "no habla mucho inglés". "Mi mensaje fue decirle que estoy fuerte y listo para jugar, en la derecha, en la izquierda o en el centro. Voy a trabajar todo lo posible para él y para el club, estoy listo para ayudar al equipo", sentenció.

Cerezo: "nos tenemos que centrar en hacer una gran segunda vuelta"

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se encargó de dar la bienvenida al futbolista irlandés, "un jugador con amplia experiencia en el fútbol británico y que es internacional con su país". "Su incorporación refuerza nuestra defensa y da competitividad al lateral derecho, aunque su versatilidad le permite jugar en posiciones más adelantadas", agregó.

El dirigente recalcó que Doherty "es el primer irlandés en jugar en el Atlético" y que le van a ayudar a que tenga "una rápida integración". "Vas a contar con el apoyo de nuestra extraordinaria afición, que te va a dar la mejor de las bienvenidas. Sabemos que defenderás con orgullo, esfuerzo y trabajo esta camiseta y te deseamos suerte en esta tu nueva casa", afirmó.

Por otro lado, el presidente colchonero dejó claro que les habría gustad seguir en la Liga de Campeones y en la Copa del Rey. "Lamentablemente no es así y ahora tenemos que centrarnos en hacer una gran segunda vuelta en Liga para conseguir plaza en la Champions y alcanzar la mejor posición", sentenció Cerezo.

Europa Press