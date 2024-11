Matt Gaetz podría liderar el Departamento de Justicia que alguna vez lo investigó por tráfico sexual

WASHINGTON (AP) — El nominado del virtual presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para fungir como su secretario de Justicia —el representante Matt Gaetz, de Florida— fue objeto de una investigación de tráfico sexual por parte del Departamento de Justicia, al cual ahora podría dirigir, y ha estado bajo el escrutinio de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por señalamientos que incluyen conducta sexual indebida.

Sin embargo, esa última investigación concluyó el miércoles, cuando Gaetz renunció al Congreso.

Gaetz, un firme defensor de Trump, ha pasado años envuelto en escándalos que amenazan con descarrilar su confirmación en el Senado como el máximo funcionario policial de la nación.

Gaetz ha negado vehementemente haber cometido delito alguno, y el año pasado dijo que la investigación del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de tráfico sexual que involucraban a niñas menores de edad había terminado sin cargos federales en su contra.

Es previsible que el secretario de Justicia de Trump supervise cambios radicales en la dependencia, la cual ha sido el blanco de la ira de Trump por dos casos penales en los que fue acusado de conspirar para anular las elecciones de 2020 y de guardar documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida. Trump, quien se presentó como víctima de una persecución judicial con motivos políticos, prometió repetidamente durante la campaña electoral tomar represalias contra sus adversarios políticos si volvía a la Casa Blanca.

Es poco probable que Gaetz sea confirmado a tiempo para supervisar al fiscal especial Jack Smith, quien presentó dos acusaciones federales contra Trump que se espera concluyan antes de que el presidente entrante asuma el cargo. Se espera que Smith deje su puesto antes de que Trump asuma el cargo, pero los fiscales especiales deben producir informes sobre su trabajo, los cuales suelen hacerse públicos, y aún no está claro cuándo podría ser liberado tal documento.

En una declaración el miércoles en la que anunció su elección, Trump dijo que Gaetz erradicaría la “corrupción sistémica” en el Departamento de Justicia y devolvería al departamento “a su verdadera misión de combatir el crimen y defender nuestra democracia y Constitución”.

En una publicación en X, Gaetz escribió que “será un honor servir como secretario de Justicia del presidente Trump”.

Horas antes del anuncio, Gaetz escribió en redes sociales que es necesario ejercer una “presión total en contra este gobierno empleado como arma”. Y añadió que "si eso significa abolir cada una de las dependencias de tres letras, desde el FBI hasta la ATF, estoy listo para empezar”. Si se ratifica su nombramiento como secretario de Justicia, supervisaría tanto el FBI como a la ATF (siglas de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos).

En una reunión privada de los republicanos de la Cámara de Representantes, la noticia de que Trump había elegido a Gaetz para liderar el Departamento de Justicia causó conmoción. El representante republicano Mike Simpson, de Idaho, dijo que le cuesta creer que el nombramiento de Gaetz pueda ser ratificado por el Senado. La senadora republicana Lisa Murkowski, de Alaska, dijo que no creía que Gaetz fuera un candidato serio.

Algunos aliados de Gaetz en la Cámara de Representantes defendieron la elección de Trump, señalando su experiencia como miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la cámara baja. Cuando se le preguntó el miércoles si considera que Gaetz podría ser ratificado en el cargo, la representante Anna Paulina Luna, una republicana de Florida, dijo a los periodistas que muchos intentarán “difamarlo”, pero que “las pruebas hablarán por sí mismas”.

La investigación federal de tráfico sexual que comenzó bajo el secretario de Justicia Bill Barr durante el primer mandato de Trump se enfocó en las acusaciones de que Gaetz y Joel Greenberg, en ese entonces su aliado político, les pagaron a niñas menores de edad y a acompañantes, o les ofrecieron regalos, a cambio de sexo.

Greenberg, un republicano que se desempeñó como recaudador de impuestos en el condado de Seminole, en Florida, admitió en 2021 como parte de un acuerdo con la fiscalía que les pagó a mujeres y a una niña menor de edad para tener sexo con él y otros hombres. Los hombres no fueron identificados en los documentos judiciales cuando se declaró culpable. Greenberg fue condenado a finales de 2022 a 11 años de prisión.

Los investigadores federales examinaron un viaje de Gaetz a las Bahamas con un grupo de mujeres y un médico que donó a su campaña, e investigaron si las mujeres recibieron un pago o regalos a cambio de tener relaciones sexuales, según personas familiarizadas con el caso que no estaban autorizadas a discutir públicamente la investigación. Los fiscales también investigaron si Gaetz y allegados trataron de conseguirles trabajos en dependencias del estado a algunas de las mujeres, y examinaron los vínculos de Gaetz con el sector de la marihuana medicinal, incluyendo si sus asociados buscaron influir en la legislación que Gaetz promulgó.

Gaetz había sido investigado por la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes por señalamientos de que formó parte de una confabulación que involucró el tráfico sexual de una niña de 17 años.

La comisión comenzó a investigar a Gaetz en abril de 2021, aplazó su trabajo en respuesta a una solicitud del Departamento de Justicia, y reanudó su trabajo poco después de que Gaetz anunciara que la dependencia había concluido una investigación de tráfico sexual.

A mediados de año, la comisión proporcionó una actualización pública sobre su investigación, y dijo que su revisión ahora incluye si Gaetz incurrió en una conducta sexual indebida y uso de drogas ilícitas, aceptó regalos indebidos y buscó obstruir investigaciones gubernamentales de su conducta. Gaetz ha negado categóricamente todas las acusaciones ante la comisión.

El representante Michael Guest, presidente de la Comisión de Ética de la cámara baja, había dicho a The Associated Press que la nominación de Gaetz no tendría ningún impacto en la investigación en curso, pero tras la renuncia de Gaetz, dicha comisión ya no tendrá jurisdicción para continuar su investigación.

__

Los periodistas de The Associated Press Eric Tucker, Lisa Mascaro, Michael Balsamo y Stephen Groves contribuyeron desde Washington.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

AP