Matt LaFleur espera reunirse pronto con el presidente de los Packers para hablar sobre su futuro

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El entrenador de los Packers de Green Bay, Matt LaFleur, estaba más interesado en hablar sobre el futuro de su equipo que sobre el suyo propio un día después del mayor colapso en los playoffs en la histórica trayectoria de la franquicia.

Cuánto tiempo seguirán conectados ambos sigue siendo incierto.

LaFleur dijo el domingo que habló brevemente con el presidente y director general del equipo, Ed Policy, en el vuelo de regreso a Green Bay después de la derrota de los Packers por 31-27 ante los Bears de Chicago en un partido de comodines de la NFC el sábado por la noche. LaFleur esperaba reunirse con Policy nuevamente ya sea más tarde el domingo por la noche o el lunes, pero se negó a comentar sobre si esperaba mantener su trabajo después de que los Packers (9-8-1) hicieran su tercera aparición consecutiva en los playoffs pero perdieran sus últimos cinco juegos.

“Ese no es el enfoque en este momento, para ser honesto contigo”, dijo LaFleur. “Estamos recién salidos de esta derrota. Mi único enfoque está en nuestros jugadores, nuestro equipo y simplemente tratar de encontrar formas de mejorar”.

Los Packers se convirtieron en el cuarto equipo en la historia de la NFL en perder un juego de playoffs después de liderar por al menos 15 puntos al comenzar el último cuarto. Green Bay lideraba 21-3 en el medio tiempo y 21-6 después del tercer período.

LaFleur reiteró el domingo cuánto desea mantener el trabajo que ha tenido durante las últimas siete temporadas.

“Esto es único. Amo este lugar", dijo LaFleur.

LaFleur y el gerente general Brian Gutekunst tienen un año restante en sus contratos. Policy dijo el verano pasado que preferiría no tener a su entrenador y gerente general entrando en el último año de sus contratos sin extensiones, diciendo que “crea muchos problemas”.

Eso aparentemente haría más probable la extensión del contrato de LaFleur o su despido.

A LaFleur se le preguntó el domingo si creía que podría ser factible regresar la próxima temporada sin una extensión, o si el estado de su contrato causaría demasiadas distracciones.

“Ese no es mi enfoque en este momento. Esas conversaciones se tendrán en un período de tiempo muy corto”, respondió LaFleur.

También se le preguntó a LaFleur por qué cree que es el entrenador adecuado para llevar a Green Bay al siguiente nivel.

“No creo que esas sean preguntas para mí. Como dije, creo que mi único enfoque es simplemente tratar de encontrar soluciones a algunos de nuestros problemas y por qué las cosas salieron mal ayer. Y sabes, es decepcionante. Estoy tan decepcionado, obviamente, como todos ustedes, como nuestros fanáticos, como todos en nuestra organización, porque tuvimos muchas oportunidades de cerrar la puerta y no lo logramos", señaló.

Green Bay tiene un récord de 76-40-1 en la temporada regular pero 3-6 en los playoffs bajo el mandato de LaFleur. Los Packers han hecho seis apariciones en postemporada en las siete temporadas de LaFleur.

Los Packers lideraron por al menos nueve puntos en la segunda mitad de cuatro de sus ocho derrotas esta temporada, y también desperdiciaron una ventaja temprana de 13-0 en un empate a 40 en Dallas. LaFleur dijo en su conferencia de prensa posterior al juego el sábado que “simplemente tenemos que hacer un mejor trabajo manteniendo nuestra compostura como equipo de fútbol”, específicamente en momentos críticos.

LaFleur aclaró esos comentarios el domingo diciendo que creía que los problemas de Green Bay eran más por una falta de ejecución que por una falta de compostura. Señaló que los problemas de ejecución provenían tanto de decisiones de entrenamiento como de acciones de los jugadores.

También discutió lo que los Packers podrían hacer de manera diferente para evitar un destino similar la próxima temporada, asumiendo que regrese.

“Creo que tenemos que mirar todo, desde cómo entrenamos hasta cómo practicamos. Estas son conversaciones que ya he tenido con algunas de nuestras personas. Simplemente tratando de encontrar tal vez diferentes formas de hacer las cosas, pero esas son todas las conversaciones que están en curso en este momento, simplemente tomando todos los datos que tenemos, comparando con otros equipos o lo que sea”, señaló LaFleur.

