Mattel se suma a la fiebre de "Las guerreras K-pop" con una nueva línea de muñecas

Por Louisa Off y Miranda Murray

NÚREMBERG, Alemania, 27 ene (Reuters) - Mattel adelantó el martes a los seguidores de "Las guerreras K-pop" una nueva línea de muñecas que saldrá a la venta a lo largo del año, después de no haber aprovechado el éxito de la exitosa película de Netflix durante la temporada de compras ‌navideñas.

"Las guerreras K-pop" ("KPop Demon Hunters", en inglés) es la película más popular de Netflix, con más de 500 millones de reproducciones desde su estreno en junio. Sin embargo, Mattel no previó ‌su atractivo transversal, dijo una fuente a Reuters ‌el año pasado.

Los nuevos juguetes comenzarán a ‌distribuirse durante el verano boreal, aproximadamente un año después del estreno de la película, ya que Mattel espera que los productos puedan reavivar su popularidad.

"Realmente creemos que esta marca y esta franquicia tienen un potencial perenne", dijo a Reuters Roberto Stanichi, director global de marca de Mattel, en la Feria Internacional del Juguete de la ciudad de Núremberg, en el sur de Alemania, donde se presentaron los juguetes.

"Vamos a presentar diferentes colecciones ⁠y surtidos a lo largo del año", añadió.

DE FABRICANTE DE JUGUETES A EMPRESA DE ENTRETENIMIENTO

Ante el descenso de ‌las ventas minoristas, el fabricante de Barbie y Hot Wheels se está reposicionando como un actor de entretenimiento global, dando nueva vida a sus franquicias a través de asociaciones con Hollywood.

Con más de 14 películas en proyecto, Mattel espera repetir el éxito de la superproducción de 2023 "Barbie" con una versión de acción real de "Masters del Universo" en junio y lanzará pronto una nueva línea ⁠de juguetes de He-Man para crear expectación.

Aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio, el medio especializado ‌Deadline ha informado de que se está trabajando en una secuela de "Las guerreras K-pop" para un posible estreno en 2029.

"Tenemos planes ambiciosos para la franquicia, pero aún no puedo compartirlos", dijo a Reuters Filippo Zuffada, responsable de ‍productos de consumo de Netflix. "La mercadotecnia es esencial para alargar la vida de una franquicia como esta".

Netflix, que ya ofrecía ropa, accesorios y artículos coleccionables de "Las guerreras K-pop" a través de su tienda en internet, anunció en octubre un acuerdo de licencia con Mattel y Hasbro.

Stanichi, de Mattel, dijo que el proceso de ‌desarrollo de un producto, desde la idea hasta el lanzamiento comercial, suele durar unos 18 meses, y que, para la línea de "Las guerreras K-pop", trabajó con Netflix para acelerarlo sin sacrificar los detalles. (Información de Louisa Off en Núremberg y ‍Miranda Murray en Berlín; edición de Joe Bavier; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)