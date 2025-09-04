Matthew Brennan gana la tercera etapa de la Vuelta a Gran Bretaña

El prometedor velocista inglés Matthew Brennan, de 20 años, se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Gran Bretaña, este jueves, tras ser lanzado en la última recta por su compañero de equipo y actual líder de la carrera, Olav Kooij.

El ciclista originario de Darlington, en el noreste de Inglaterra, fue catapultado por su colega neerlandés del Visma-lease a bike en los últimos metros en Ampthill, localidad situada a 70 km al norte de Londres.

Levantó los brazos ante el italiano Alberto Dainese, el portugués Rui Oliveira y el francés Hugo Hofstetter al término de una etapa de 123 kilómetros sin grandes dificultades, que comenzó bajo la lluvia y terminó con sol.

La etapa fue animada por una larga escapada de cuatro hombres -Pedersen, Froidevaux, Wenzel y Chilton-, alcanzados a once kilómetros de la meta.

Kooij, ganador de las dos primeras etapas, conserva el maillot verde de líder a mitad de carrera, con diez segundos de ventaja sobre Brennan, ahora segundo.

En su primera temporada en el World Tour, el británico de 20 años sigue impresionando con esta 12ª victoria de etapa en 2025. Proveniente de la pista, posee el récord mundial de persecución individual en categoría junior.

- Clasificación de la tercera etapa:

1. Brennan Matthew (GBR/TVL), los 122,8 km en 2h35:45

2. Alberto Dainese (ITA/TUD), m.t.

3. Rui Oliveira (POR/UAE), m.t.

4. Hugo Hofstetter (FRA/ICA), m.t.

5. Milan Menten (BEL/LOT), m.t.

- Clasificación general:

1. Olav Kooij (NED/TVL) en 09h 48 min 40 seg

2. Brennan Matthew (GBR/TVL) a 10 seg

3. Alberto Dainese (ITA/TUD) a 14 seg

4. Tom Crabbe (BEL/TFB) a 14 seg

5. Mats Wenzel (NED/EKP) a 14 seg

jta/pm/mb