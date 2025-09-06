Matthew McConaughey presenta un film "urgente" sobre los incendios en California

Para las estrellas de Hollywood Matthew McConaughey y Jamie Lee Curtis, hacer una película sobre el incendio forestal más letal de la historia reciente de California fue algo muy personal.

“The Lost Bus” (A través del fuego, en Hispanoamérica, Laberinto en llamas, en España) cuenta la desgarradora historia real de un conductor de autobús escolar que arriesgó su vida para salvar a 22 niños del fuego que arrasó en 2018 la ciudad de Paradise, a unos 240 kilómetros al norte de San Francisco.

El estreno de la película, el viernes en el Festival Internacional de Cine de Toronto, coincide con la reconstrucción en Los Ángeles tras los incendios que la devastaron en enero.

McConaughey, quien vivió durante años en Malibú, una ciudad costera de California regularmente azotada por las llamas, dijo que representar eventos tan reales es "una responsabilidad y un honor".

"Esta va a ser una película de mucha acción, urgente, de alcance épico, donde el fuego es un depredador, como no se ha visto antes en el cine", aseguró el actor estadounidense a la AFP en el festival de Toronto, donde se presentó el largometraje.

"Y va a ser una historia profundamente personal", añadió.

Curtis, productora del film, vive en Pacific Palisades, la zona de Los Ángeles golpeada por las llamas en enero. Acaba de regresar a su casa, que resultó gravemente dañada.

"Nos mudamos hace una semana", dijo a la AFP antes del estreno. "Es una película difícil de ver para las personas que han vivido o viven bajo la amenaza del fuego".

- "Calentamiento global" -

El film, que se podrá ver por Apple TV+ a partir del 3 de octubre, retrata el acto de valentía de Kevin McKay, un héroe imperfecto al que McConaughey da vida en la pantalla.

Este conductor de autobús se ofreció como voluntario para rescatar a escolares atrapados por las llamas, incluso cuando temía por la seguridad de su propia familia en su ciudad natal de Paradise.

La acción está estructurada como un thriller. Los actores en su mayoría trabajaron frente a llamas reales, y varios bomberos que combatieron las llamas se interpretan a sí mismos.

La realidad detrás de la película es escalofriante: provocado por una línea de alta tensión de casi 100 años de antigüedad, el incendio Camp Fire mató a 85 personas en Paradise.

Al leer el libro de la periodista Lizzie Johnson sobre la catástrofe, Curtis sintió la necesidad de adaptar la historia de McKay al cine.

Curtis insistió en que la película "no es política", pero dijo que hay una escena en que el jefe de bomberos declara a periodistas que, con incendios cada vez más frecuentes y mortales, "estamos siendo unos tontos".

"La expresión 'calentamiento global' no se menciona", apuntó Curtis. "Es una película sobre un conductor de autobús escolar y una maestra".

"Pero la realidad es que esto sigue ocurriendo una y otra y otra vez", agregó. "¿Y cuál es el denominador común?

El denominador común es evidente".

- "¿Héroe o no?" -

"Hay hechos que salen a relucir", señaló por su parte McConaughey, al mencionar la responsabilidad del proveedor de electricidad PG&E.

PG&E, cuyas líneas eléctricas fueron responsables del incendio, pagó más de US$13.000 millones a las víctimas del Camp Fire y se declaró culpable de homicidio involuntario.

Para preparar su papel, McConaughey se reunió con McKay. Esto lo llevó a reflexionar sobre "qué es ser un héroe".

"No lo sé", confesó. "Pero parece claro que hay un acto heroico en dirigirse hacia una crisis en lugar de alejarse de ella".

A los 55 años, el actor protagoniza su primera película en seis años. En esta ausencia, acarició ambiciones políticas, como evaluar una candidatura para convertirse en gobernador de su Texas natal, pero también "se contagió del bichito de la escritura".

El actor publicó unas memorias que fueron un éxito de ventas, y tiene previsto lanzar un libro de poesía este mes.

"The Lost Bus" fue dirigida por Paul Greengrass, conocido por llevar a la pantalla grande secuestros piratas en la vida real ("Captain Phillips") y ataques terroristas ("United 93"). En el elenco también destaca la estadounidense de padres hondureños América Ferrara, que interpreta a la maestra Mary Ludwig.

