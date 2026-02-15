Matthew Riccitello gana el Tour de La Provenza

Al día siguiente de su victoria en la estación del Lure, el estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM) se llevó la general del Tour de La Provenza tras la disputa de la tercera y última etapa, ganada en solitario por el francés Axel Laurance (Ineos).

Riccitello, 23 años,superó en la clasificación general a dos corredores del Ineos, el español Carlos Rodríguez y el colombiano Brandon Ruvera, segundo y tercero a 4 y 20 segundos, respectivamente.

En una larga jornada de 205 km entre Rognac y Arles, en el sudeste de Francia, el triunfo fue para Laurance, que formó parte de una escapada de 10 corredores.

A falta de 12 km para la meta, el campeón del mundo junior en 2023 atacó a sus compañeros de fuga y sólo pudo seguirle el noruego Daniel Arnes, aunque poco antes de pasar por la pancarta del último se distanció unos metros y el nórdico ya no pudo darle caza.

El pelotón de favoritos cruzó la meta a 14 segundos del vencedor.