Matthew Stafford entrena con los Rams por segundo día tras lesión de espalda

LOS ÁNGELES (AP) — Matthew Stafford participó el martes en su segunda práctica este verano con los Rams, y el entrenador Sean McVay pareció alentado por el progreso de su quarterback titular que se está recuperando de una lesión en un disco de la espalda.

"Creo que se vio bien", afirmó McVay. "Creo que se vio mejor que ayer. Creo que fue un paso en la dirección correcta. Y vamos a seguir esperando que pueda acumular días y sentirse bien, y eso es lo que ha sucedido hasta ahora".

McVay se mantiene cautelosamente optimista sobre el progreso de Stafford después de que se perdió todo el campamento de entrenamiento de dos semanas de los Rams en la Universidad Loyola Marymount y las últimas dos semanas de trabajo de pretemporada en las instalaciones del equipo en el Valle de San Fernando, mientras equilibra esto con la conciencia de que cualquier tipo de pinchazo o dolor podría retroceder su recuperación.

"Las espaldas pueden ser algo volátil", comentó McVay. "Este es definitivamente un progreso positivo. Pero lo que creo que quieres poder decir es, ojalá después de unos minutos, calmarse, '¿Todavía me siento bien? ¿Me despierto mañana sintiéndome bien?' Y esos son los pasos que creo que son las medidas apropiadas para poder tomar. Pero ciertamente está avanzando en una dirección positiva para nosotros".

McVay dijo que Stafford hizo más en términos de desafiarse a sí mismo contra una presión de pase en vivo, incluyendo moverse en el bolsillo, trabajando con la ofensiva del primer equipo contra la defensa titular. Stafford podría compartir su evaluación por primera vez más tarde esta semana, ya que está programado para reunirse con los medios el jueves, a menos que haya contratiempos.

McVay se negó a responder si Stafford ha recibido inyecciones epidurales adicionales para permitirle reanudar las prácticas, prefiriendo mantener el asunto de manera interna.

McVay también dijo que no ha decidido si Stafford u otros jugadores veteranos viajarán con los Rams para su último juego de pretemporada del sábado contra los Browns de Cleveland.

