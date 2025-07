Matute critica el uso del RD para regular la evaluación de tecnologías sanitarias porque quita voz a las Cortes y CCAA

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha criticado que se haya optado por la figura del Real Decreto (RD) para regular la evaluación de tecnologías sanitarias, dado que "quita" que Congreso de los Diputados y Senado puedan debatir una ley "muy importante", y que las comunidades autónomas también puedan pronunciarse al respecto. Así lo ha señalado durante su intervención en la clausura del Curso de Verano de la Universidad Complutense de Madrid 'El nuevo marco para la evaluación de medicamentos innovadores en España. Desafíos y oportunidades', organizado por Roche y celebrado en San Lorenzo de El Escorial. Matute ha apuntado que es "necesario" contar con un marco regulatorio común y homogéneo para la evaluación de tecnologías sanitarias, pero ha precisado que el Real Decreto debería usarse para regular algo "urgente o emergente", teniendo en cuenta que su aprobación solo compromete al Gobierno. "Yo entiendo que el medicamento es algo importante y necesario, pero desde luego no puedes hacerlo a costa de quitar el debate en las Cortes de una ley que me parece muy importante, o quitar voz a otros expertos como puedan ser las comunidades autónomas", ha detallado. Asimismo, ha reiterado el compromiso de la Comunidad de Madrid con el hecho de que la innovación llegue a "todo el mundo", de forma "ágil" e independientemente del lugar de residencia. Con respecto al trabajo de la Comunidad en este sentido, ha destacado que en el último trimestre del año saldrá el Decreto para crear la Comisión de Farmacia de la región, que tiene como objetivo agilizar trámite y que todo sea más transparente, según ha explicado. Al hilo, ha destacado que la Comunidad es "atractiva" para la inversión farmacéutica y la atracción del talento, un aspecto que pretenden "potenciar". ANTEPROYECTO LEY DE MEDICAMENTOS Matute también ha hecho alusión en su discurso al anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios que prepara el Ministerio de Sanidad, recordando que ha recibido cerca de 400 alegaciones por parte de las comunidades autónomas y organismos como el Colegio de Médicos o Farmaindustria. "Desde luego nuestra voluntad es que nos pongamos de acuerdo y ese primer texto veamos cómo queda con las alegaciones que hemos hecho (...) porque yo creo que se ha enriquecido, porque (el anteproyecto) salió con el problema de que no estaba a gusto ninguna de las personas" a quienes afecta el texto. En esta línea, ha censurado que Sanidad haya dejado fuera de la elaboración de esta normativa a las comunidades autónomas, como ya hiciera el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el pasado viernes a las puertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En declaraciones a los medios antes de su intervención en el Curso de Verano de la UCM, Matute también ha expresado su disconformidad debido a que las CCAA se encuentran excluidas de los procesos para agilizar el acceso a evaluación de tecnologías sanitarias. "Hasta ahora formamos parte de las agencias regionales del medicamento. Trabajamos junto con la Agencia Española del Medicamento y con estas nuevas regulaciones que yo creo que son necesarias y que la Unión Europea las demanda, pero lo que tienen que promover es la agilidad y la equidad en el acceso al medicamento. Lo que se ha hecho es todo lo contrario. Se ha expulsado a las comunidades autónomas de que tomen parte de esas decisiones, de esas evaluaciones, de formar parte de esos pliegos técnicos cuando evalúan la adecuación de un medicamento y, desde luego, nos parece algo negativo", ha aseverado. Por ello, ha señalado que su comunidad luchará para que se cuente con los expertos técnicos autonómicos y que el CISNS, como órgano colegiado que representa a todas las comunidades autónomas, tenga voz para "buscar lo mejor" para el Sistema Nacional de Salud. Además, ha apuntado que España tiene unos plazos de acceso al medicamento "muy por encima" de otros países europeos, con una media entre 600 y 900 días y con algunos fármacos que "ni siquiera llegan". En este sentido ha ejemplificado con los fármacos para el cáncer de mama metastásico, el de la leucemia, el cáncer de próstata o el de ataxia de Friedrich. "Nosotros creemos que en eso tenemos que trabajar, que por causas presupuestarias (...) no nos podemos permitir el lujo de no tenerlo accesible. Y todos los consejeros, independientemente del color político, lo bueno que tenemos es que estamos de acuerdo y colaboramos para trabajar en que haya una equidad y una agilidad en cuanto a la dispensación y acceso al medicamento y a la tecnología", ha remachado.

