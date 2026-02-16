Maurel & Prom espera reanudar ventas de petróleo venezolano con alivio de sanciones

16 feb (Reuters) - La petrolera francesa Maurel & Prom espera poder reanudar pronto las exportaciones de petróleo venezolano, informó la compañía el lunes, después de que el Gobierno de Estados Unidos suavizó el viernes las sanciones al sector energético del país.

Estados Unidos emitió el viernes dos licencias generales que permiten a las principales empresas energéticas operar en Venezuela, lo que supone la flexibilización más significativa de las sanciones contra el país miembro de la OPEP desde que las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro el mes pasado.

Maurel & Prom calificó los últimos acontecimientos como un "paso constructivo", aunque no figuraba en la lista de empresas cubiertas por las licencias.

"Un entorno estable y predecible contribuirá a liberar valor para todas las partes interesadas", añadió en su comunicado.

Las acciones de la empresa caían alrededor de un 4% en las primeras operaciones bursátiles.

El grupo no ha podido exportar petróleo venezolano desde el segundo trimestre del año pasado, cuando la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, suspendió su licencia junto con la de otras empresas petroleras que operan en el país sudamericano.

A principios de enero, presentó una nueva solicitud de licencia a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, con el fin de reanudar por completo sus operaciones en Venezuela.

La empresa también señaló un aumento significativo de las reservas identificadas en Venezuela, con estudios que confirman el potencial de zonas que antes se consideraban sin probar.

Maurel & Prom dijo el lunes que sus actividades en el yacimiento Urdaneta Oeste, donde su filial M&P Iberoamérica tiene una participación del 40%, están funcionando satisfactoriamente y que está lista para la siguiente fase de desarrollo del yacimiento una vez que se conceda la autorización.

La producción bruta del yacimiento alcanzó un promedio de unos 21.000 barriles de petróleo al día en enero, lo que supuso una producción neta de 8.400 barriles al día para M&P Iberoamérica. (Reporte de Alessandro Parodi. Edición de Sudip Kar-Gupta y David Goodman; Editado en Español por Ricardo Figueroa)