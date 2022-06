Mauresmo dice que ahora tenis de hombres es más atractivo

PARÍS (AP) — Amelie Mauresmo, una ex número 1 que está en su primer año como la primera directora mujer del Abierto de Francia, dijo el miércoles que 9 de las 10 sesiones nocturnas en el Roland Garros tuvieron partidos de hombres porque el tenis de mujeres en estos momentos tiene menos “atracción”.

Hablando en la tradicional conferencia de prensa de la segunda semana para recapitular el torneo, Mauresmo dijo que trató diariamente de encontrar un pareo de mujeres que tuviese la presencia de estrellas o un duelo merecedor de ser resaltado en la sesión separada nocturna en el Cancha Philippe Chatrier.

“Admito que fue difícil”, dijo Mauresmo, una francesa de 42 años.

La actual número 1 mundial, la polaca Iga Swiatek, dijo tras su victoria en cuartos de final el miércoles que le parecía que los comentarios de Mauresmo fueron “un poco decepcionantes y sorpresivos”.

“Es la opinión de cada persona si le gusta más el tenis de hombres o el de mujeres o si les gustan lo mismo, pero yo pienso que el tenis femenino tiene muchas ventajas”, dijo Swiatek, campeona en Roland Garros en el 2020 y que ha ganado 33 partidos consecutivos. “Y algunos pudieran decir que es impredecible y que las mujeres no son consistentes. Pero por otro lado, pudiera ser algo realmente atractivo para mucha gente”.

Este año, el Abierto arrancó el 22 de mayo y concluirá el domingo. La última de 10 sesiones nocturnas fue programada para el miércoles. EL único partido de mujeres que fue jugado en la hora pico fue la victoria de la francesa Alizé Corner sobre Jelena Ostapenko en la segunda ronda.

A una pregunta sobre el proceso de decisiones, Mauresmo dijo que el hecho de que las sesiones nocturnas tenían un solo partido cada ornada “hizo más difícil” que fuese un parido de mujeres.

“En esta era en la que estamos ahora, no me siento — como mujer y como extenista —, no me siento mal ni injusta al decir que, en estos momentos, hay más atractivo … en los partidos de hombres”.