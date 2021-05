Mauricio Pochettino: "La baja de Mbappé no puede ser una excusa"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, felicit贸 al Manchester City por su pase a la final de la Liga de Campeones 2020-2021 y dej贸 claro que no pod铆an usar como "una excusa" de su eliminaci贸n el no haber podido contar en el partido de vuelta de las semifinales la baja de Kylian Mbapp茅.

"Eso (la baja de Mbapp茅) no puede ser una excusa porque somos un equipo. Por supuesto, es mala suerte que no estuviera listo para ayudar al equipo, pero eso no es una excusa y no podemos usarla porque el desempe帽o del equipo fue bueno", se帽al贸 Pochettino tras el partido de este martes en el Etihad Stadium.

Para el t茅cnico del conjunto parisino, jugaron el partido que hab铆an "planeado". "Empezamos muy bien, creando ocasiones y dominando al Manchester City, y eso no es f谩cil, no hay muchos equipos que pueden dominar a un equipo como el Manchester City", advirti贸.

De todos modos, reconoci贸 que en el f煤tbol, "a veces, se necesita un porcentaje de suerte en algunos per铆odos del partido". "Al final, fueron efectivos y marcaron desde una situaci贸n en la que est谩bamos presionando alto y con un bal贸n largo", remarc贸.

"Tengo que felicitar al Manchester City porque est谩 teniendo una temporada fant谩stica. Despu茅s de seis o siete temporadas de trabajo, Pep lo est谩 haciendo muy bien. Al mismo tiempo, nos sentimos orgullosos de nuestros jugadores y de nuestro equipo", sentenci贸 Pochettino.