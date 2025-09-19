Mauritania: el Gobierno de Mauritania anuncia cinco nuevos ministros tras la investidura de Moctar Uld Yai

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Mauritania, Mohamed Uld Ghazuani, ha firmado este jueves el decreto por el cual, a petición del nuevo primer ministro, Moctar Uld Yai, se produce una reorganización parcial del Gobierno en la que se producen hasta cinco cambios al frente de las carteras ministeriales. Entre los nombramientos destaca el regreso al Ejecutivo de Abdelahi Souleymane Sidiya, alto cargo en la junta de transición liderada por Ely Uld Mohamed Vall entre 2005 y 2007 y que ahora dirigirá la cartera de Asuntos Económicos y Desarrollo.

De esta forma y con los nuevos cambios, el Gobierno mauritano queda conformado con Mohamed Uld Suidat al frente del Ministerio de Justicia y con El Vadil Uld Ahmed Louly como ministro de Asuntos Islámicos y Educación, mientras que Codioro Moussa N'Guenore dirigirá el Ministerio de Finanzas.

Asimismo, el Ministerio de Pesca, Infraestructura Marítima y Portuaria pasará a ser responsabilidad de Moctar Ahmed Bouceif; el de Agricultura y Soberanía Alimentaria, de Sidi Ahmed Uld Bouh, y el de Ganadería estará bajo el mando de Sidi Ahmed Uld Mohamed. A su vez, Mamudou Mamadou Niang será el ministro de Bienes Estatales, Patrimonio Estatal y Reforma Agraria, mientras que Naha Hamdi Muknas estará al frente de la cartera de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Regional.

El anuncio se ha publicado el mismo día en el que, también mediante decreto, el presidente de la República ha nombrado a su hijo Muhamad Mahmud Abdulá como ministro asesor de la Presidencia.