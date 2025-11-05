Mauritania.- El Supremo ratifica la condena a 15 años contra el expresidente Mohamed Uld Abdelaziz por corrupción

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) - El Tribunal Supremo de Mauritania ha ratificado este martes la condena a 15 años de prisión contra el expresidente del país Mohamed Uld Abdelaziz (2009-2019) por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, si bien en el fallo definitivo ha aumentado la indemnización otorgada a la parte civil. El alto tribunal ha confirmado así la condena emitida en mayo por un tribunal de apelaciones de Nuakchott contra el expresidente que, a su vez, le confiscó sus bienes y le privó de sus derechos civiles. Entonces también fueron condenados dos de sus ex primeros ministros: Mohamed Salem Uld Béchir (2018-2019) y Yahya Uld Hademine (2019). Según recogen los medios mauritanos, el Supremo del país ha anulado dos de los cargos que Abdelaziz tenía en su contra (sin especificar cuáles), si bien esta decisión no ha modificado la sentencia original. Uld Abdelaziz, quien accedió a la Presidencia mauritana tras ganar las elecciones en 2009 —un año después de encabezar un golpe de Estado y presidir el Alto Consejo de Estado durante un periodo de transición—, abandonó el cargo en 2019, tras la victoria de Mohamed Uld Gazhuani, su antiguo 'delfín' y a quien apoyó en los comicios.