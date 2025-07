Mauro Russo y otros 5 arrestados a juicio

Russo, ex integrante del grupo de ultrás de la Curva Norte del Inter y ex socio de una marca de moda propiedad de los ex futbolistas Paolo Maldini y Christian Vieri (ambos ajenos a la investigación), está arrestado desde el pasado 5 de mayo al igual que los otros acusados enviados a juicio por Santoro.

"Sólo fui un asesor, no extorsioné", declaró ante el juez Mauro Russo tras quedar detenido como Francesco Intagliata (otro aficionado del Inter arrestado en la redada de septiembre pasado), Filippo Monardo, Carmelo Montalto, Davide Scarfone y Domenico Sitá.

En particular, Russo fue puesto bajo arresto domiciliario acusado de ser, presuntamente, intermediario en la extorsión del empresario Gherardo Zaccagni por el negocio del estacionamiento en los alrededores del estadio Giuseppe Meazza del distrito de San Siro.

En la última entrega de la investigación de la Fiscalía Administrativa Delegada (DDA), dirigida por Marcello Viola, y llevada a cabo por la Brigada Móvil de la Policía y la Guardia di Finanza (Agencia de Inteligencia Financiera), un total de 7 personas fueron arrestadas por usura, extorsión y facturas falsas.

El juicio comenzará el 20 de noviembre ante el sexto juzgado penal, pero los acusados, mientras tanto, también podrán decidir solicitar un juicio sumario.

En la última entrega de la investigación, que ya ha llegado a juicio (tras las condenas de los dirigentes ultras y allegados de ambas aficiones), se reconstruyeron presuntas tramas de extorsión relacionadas con la gestión de los estacionamientos del estadio, concretamente la extorsión para "garantizar cierta tranquilidad ambiental" y evitar que los coches "ardieran en llamas".

Pero también se trataron de "préstamos usureros" y el intento de "expulsar" a Andrea Beretta, ahora ex líder de la Curva Norte y colaborador de la justicia, de la dirección de su empresa de merchandising.

Anteriormente, Beretta corrió riesgo a ser asesinado y, en septiembre de 2024, mató a Antonio Bellocco, descendiente del clan homónimo y también otro líder de la barra brava del Inter.

Entre los incidentes centrales de este caso se encuentra un préstamo de casi 400.000 euros a tasas usureras de hasta el 800% a un empresario televisivo de Como, cuyo relato de amenazas y miedo consta en actas, al igual que el de otras víctimas.

Entre los presuntos usureros se encuentran Antonio Bellocco y algunos de sus hombres. (ANSA).