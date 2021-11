Mavenir Anuncia la Disponibilidad Comercial de una Celda Pequeña para Implementaciones al Aire Libre Basada en la Open RAN 4G

RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--nov. 24, 2021--

Mavenir, proveedor de software de red que construye el futuro de las redes con software nativo en la nube que se ejecuta en cualquier nube y transforma el modo en que el mundo se conecta, anunció hoy la disponibilidad comercial de su celda pequeña de red de acceso por radio (Radio Access Network, RAN) abierta (Open RAN) 4G para implementaciones al aire libre, al ampliar la cartera de acceso y radio MAVair de celdas pequeñas para satisfacer la creciente necesidad de los CSP de mejorar la capacidad y cobertura de la red. La solución ya se había probado y desplegado en operaciones comerciales con un CSP europeo de Nivel 1.

La celda pequeña para implementaciones al aire libre de Mavenir (O410) es un producto impulsado por el cliente, que aborda la necesidad de celdas pequeñas para exteriores que admiten arquitecturas Open RAN distribuidas y centralizadas. La solución se basa en la arquitectura de hardware modular y las plataformas de software nativas en la nube altamente escalables de Mavenir, los principios subyacentes que permitieron un tiempo de comercialización acelerado con una arquitectura y una flexibilidad de implementación integrales. Las soluciones de celdas pequeñas ampliadas de Mavenir presentan una forma de construir redes preparada para el futuro que garantiza la interoperabilidad, la competencia de los proveedores, la seguridad de los elementos y la reducción de los costos operativos en toda la RAN. Las celdas pequeñas Open RAN MAVair de Mavenir son soluciones de nivel de operador comprobadas en el mercado, que son fáciles de implementar, automatizadas en su totalidad, actualizables por software, altamente escalables y adaptables.

La celda pequeña para implementaciones al aire libre es compatible con las interfaces Split 2 y S1 y se puede configurar de forma remota para una flexibilidad de implementación y una capacidad de actualización completas, que es particularmente eficaz en áreas donde la cobertura y la capacidad de la macrored de CSP no está disponible, no es económicamente viable o enfrenta problemas de zonificación, entre otras cosas. Entre las implementaciones ideales se incluyen ubicaciones rurales y remotas, sitios que están limitados por restricciones de tamaño, energía, backhaul (red de retorno) y planificación. La solución es de instalación automática (plug and play), con aprovisionamiento e instalación sin necesidad de intervención e impulsada por alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) y ofrece interfaces con la misma unidad central (Central Unit, CU) Open RAN que la macrored y con administración común a nivel de macroestructura.

“Al aprovechar nuestra arquitectura de hardware modular y software escalable nativo en la nube, Mavenir es capaz de ofrecer nuevos productos de manera ágil que se integran y funcionan a la perfección con otros componentes de red implementados por los CSP. Esta celda pequeña 4G para implementaciones al aire libre es la precursora de una línea completamente nueva de productos de celda pequeña basados en Open RAN 4G y 5G con unidades distribuidas (Distributed Unit, DU) integradas y soluciones de Tecnología de Acceso de Radio (Radio Access Technology, RAT) Múltiple en general”, expresó Aniruddho Basu, vicepresidente sénior y gerente general de Negocios Emergentes de Mavenir.

Con el lanzamiento de la celda pequeña 4G para implementaciones al aire libre, Mavenir ahora tiene una oferta completa de celdas pequeñas basadas en Open RAN, actualizables por software, Multi-G (2G/3G/4G/5G) que permiten a los CSP mejorar su capacidad y cobertura de red más allá de los casos de uso internos.

Acerca de Mavenir:

Mavenir está construyendo el futuro de las redes y es pionero en tecnología de avanzada, y se centra en la visión de una sola red automática basada en software que se ejecuta en cualquier nube. Como único proveedor de la industria de software de red integral nativa de la nube, Mavenir está enfocado en transformar la forma en que el mundo se conecta, al acelerar la transformación de la red de software para más de 250 proveedores de servicios de comunicación en más de 120 países, que atienden a más del 50 % de los suscriptores del mundo. www.mavenir.com

