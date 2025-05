Mavericks de Dallas ganan la lotería del draft de la NBA y la oportunidad de elegir a Cooper Flagg

CHICAGO (AP) — Las pelotas de ping-pong hablaron: Cooper Flagg podría dirigirse a Dallas para comenzar su carrera en la NBA.

Y una base de fanáticos que perdió a Luka Doncic esta temporada podría tener una nueva estrella a la que animar.

Los Mavericks ganaron la lotería del draft de la NBA el lunes por la noche, para quedarse con la primera selección del draft del próximo mes y la oportunidad de elegir a Flagg, quien llevó a Duke al Final Four en su única temporada universitaria y el que fue considerado como el mejor jugador del año.

Mark Cuban llamó al nuevo propietario de los Mavericks, Patrick Dumont, quien estaba en la competencia de atletismo de su hija, con la noticia, y así, hay algo por lo que alentar en Dallas nuevamente después de unos meses tumultuosos en los que Doncic fue cambiado y los Mavs se perdieron los playoffs.

“Estoy muy feliz por los fanáticos de los Mavericks”, dijo el director ejecutivo de Dallas, Rick Welts, sosteniendo el sobre con el número 1 estampado en él. “Solo llegué a Dallas el primero de enero de este año. El primero de febrero rompimos internet. Estoy asombrado por la profundidad de la emoción y la conexión que la base de fanáticos tiene con este equipo. Y lo que sucedió hoy, no puedo imaginar un día mejor para los fanáticos de los Mavs. Va a ser algo realmente especial. No puedo esperar para volver a Dallas”.

Dallas desafió enormes probabilidades para quedarse con la primera selección, pues tenían solo un 1,8% de posibilidades de ganar la lotería al iniciar el día. Los Mavs llegaron a las Finales de la NBA la temporada pasada, pero luegó desairaron a sus fanáticos al intercambiar a Doncic a Los Lakers de Los Ángeles y ahora dejan Chicago con el premio mayor.

“No traté de pensar demasiado en eso”, dijo Flagg en la transmisión de la lotería sobre lo que probablemente significará para su futuro inmediato. “Estaba fuera de mi control”.

Si Miami hubiera perdido en el torneo de play-in, el Heat habría tenido las mismas probabilidades de los Mavericks, por lo que si las pelotas de ping-pong rebotaban de la misma manera, habrían tenido la selección número 1.

“Quiero decir, vamos, hombre”, publicó el alero del Heat, Kevin Love, en las redes sociales cuando se anunció al ganador de la lotería, presumiblemente su reacción al ver una selección número 1 que podría haber sido la de Miami en otro lugar.

En cambio, fue la noche de Dallas. Y otro equipo de Texas estuvo a punto de robarse el show.

San Antonio, que tiene jugadores que han ganado el Novato del año en años consecutivos en Victor Wembanyama y Stephon Castle, elegirá segundo. Filadelfia elegirá tercero y Charlotte elegirá cuarto.

“Cuando vuelves a estar entre los cuatro primeros, te pones como organización en un lugar para hacer una gran adquisición con un jugador realmente bueno”, dijo el entrenador de los Spurs, Mitch Johnson. “Y eso es lo que vamos a esperar hacer”.

Flagg promedió 19,2 puntos, ,75 rebotes y 4,2 asistencias para llevar a Duke al Final Four en su única temporada universitaria. Atinó el 48% de sus tiros de campo, 39% desde la línea de tres puntos, 84% de tiros libres y fue el jugador nacional del año de The Associated Press.

Y ya ha tenido éxito contra jugadores de la NBA. El verano pasado, cuando el equipo olímpico de Estados Unidos estaba realizando su campamento de entrenamiento en Las Vegas antes de los Juegos Olímpico Flagg fue parte del equipo selecto traído para jugar contra los olímpicos.

Flagg, que tenía 17 años en ese momento, se defendió bien en esos entrenamientos.

“No sé a quién vamos a llevar, pero si lo llevamos, creo que su currículum es bastante sólido”, dijo Welts. “Cada vez que se ha visto en una situación en la que todo el mundo se preguntaba si podría tener éxito, ha tenido éxito y algo más”.

Utah elegirá quinto, Washington sexto, Nueva Orleans séptimo, Brooklyn octavo, Toronto noveno, Houston décimo, Portland undécimo, Chicago duodécimo, Atlanta decimotercero y San Antonio decimocuarto.

Habían 13 equipos con la oportunidad de ganar la selección número uno. Utah, Washington y Charlotte tuvieron las mejores probabilidades con un 14% cada uno. El Jazz y los Wizards fueron superados, con San Antonio y Filadelfia entre los cuatro primeros.

Para el Jazz, fue la extensión de una tendencia que no querían que continuara: en este formato, el equipo que terminó la temporada con el peor récord no ha ganado la lotería. Utah tuvo la peor marca de la liga con 17-65 esta temporada y obtuvo la quinta selección, su peor resultado posible en la lotería.

Había 14 lugares en la lotería, pero solo 13 equipos con la oportunidad de ganar la selección número 1 porque las probabilidades de Atlanta iban para San Antonio, lo que esencialmente significaba que los Spurs estaban en la lotería dos veces. Tenían un 6% de posibilidades de ganar por su cuenta y un 0.7% de posibilidades de ganar con las combinaciones de pelotas de ping-pong de los Hawks.

Este sistema ha estado vigente desde 2019, el último esfuerzo para desalentar el tanking, la práctica en la que los equipos prefieren perder en la temporada regular con esperanzas en lugar de mejorar sus posibilidades de ganar la selección número 1 del draft.

Los equipos con los tres peores récords tienen la misma probabilidad (14%) de ganar la selección número 1, y las probabilidades para los equipos de lotería restantes se reducen gradualmente a partir de ahí.

La lotería solo establece el orden de las primeras 14 selecciones del draft. El resto de la primera ronda (selecciones 15-30) se determinó por el final de la temporada regular, aunque algunas de estas selecciones se han intercambiado muchas veces a lo largo de los años.

El resto del orden de primera ronda, por ahora: Oklahoma City en el No. 15, Orlando en el No. 16, Minnesota en el No. 17, Washington en el No. 18, Brooklyn en el No. 19 y Miami en el No. 20.

A partir de ahí, las últimas 10 selecciones de la primera ronda son propiedad de Utah (21), Atlanta (22), Indiana (23), Oklahoma City (24), Orlando (25), Brooklyn (26 y 27), Boston (28), Phoenix (29) y Clippers de Los Ángeles (30).

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.