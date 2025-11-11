Mavs despiden al gerente general Nico Harrison nueve meses después del criticado canje de Doncic

Los Mavericks de Dallas despidieron al gerente general Nico Harrison el martes, nueve meses después del ampliamente criticado intercambio de Luka Doncic, que resultó contraproducente para la franquicia.

El movimiento se produjo al día siguiente de la derrota 116-114 ante Milwaukee, partido al que asistió el gobernador de los Mavs, Patrick Dumont, y en donde los fanáticos nuevamente corearon "despidan a Nico", un estribillo familiar desde el acuerdo de gran magnitud que trajo a Anthony Davis desde los Lakers de Los Ángeles y enfureció a la base de fanáticos de Dallas.

Los Mavericks nombraron a Michael Finley y Matt Riccardi como co-gerentes generales interinos para supervisar las operaciones de baloncesto.

Dumont esperaba que la situación mejorara con los fanáticos, pero nunca se materializó después de que Dallas obtuviera la selección número uno en general, Cooper Flagg, con solo un 1,8% de probabilidad de ganar la lotería del draft.

Ha habido muchos asientos vacíos en la parte superior del American Airlines Center esta temporada, algo que no se veía consistentemente desde 2018, cuando los Mavericks obtuvieron a Doncic con la tercera selección general.

Doncic era un base generacional de 25 años en su mejor momento cuando Harrison lo traspasó por el frecuentemente lesionado Davis, quien se ha perdido 30 de 44 juegos de temporada regular desde su llegada en febrero.

Harrison estaba en su cuarta temporada y había gestionado tres intercambios que ayudaron a los Mavs a llegar a las finales de la Conferencia Oeste en 2022 y a las finales de la NBA dos años después.

El intercambio de Doncic y un comienzo lento en la primera temporada completa sin la joven superestrella llevaron a una caída sorprendente. Dallas tiene un récord de 3-8, y Davis se ha perdido seis de los 11 juegos por una lesión en la pantorrilla.

