Max Caldas: "Los regalos se dan en Navidad no en julio"

El seleccionador nacional lamenta los errores defensivos que costaron el empate contra Francia, pero ve el vaso "medio lleno" por la reacción

PARÍS, 30 Jul. 2024 (Europa Press) -

El seleccionador nacional de hockey sobre hierba, Max Caldas, afirmó que los regalos "se dan en Navidad" en alusión a los errores defensivos que obligaron a remontar un 0-2 y acabar empatando este martes contra Francia en la tercera jornada del torneo olímpico de los Juegos de París en Yves-du-Manoir.

"¿Cabreado? No, tranquilo. Creo que la diferencia, el cabreo, si es cabreo, es por regalar, no por recibir. Si el equipo rival te hace goles porque es mejor, la vida continúa y encontrás soluciones. Pero hoy, como contra Gran Bretaña, dimos vitaminas. Y creo que todavía no somos tan buenos como para darlas", comentó en la zona mixta del campo 1 del complejo de hockey.

En la charla final tras el encuentro, Max Caldas desveló que dijo a sus pupilos que el empate "suma" porque podrían haber perdido el partido "desde la cabeza y el temperamento". "No desde el carácter, y eso lo hicimos muy bien, pero los regalos se dan en Navidad, no en julio, el 30 de julio, y creo que eso hemos hecho. Si los goles vienen de cosas del rival que son buenas, 'chapeau', pero eso es un tema que tenemos que realmente ajustar", subrayó.

No obstante, Caldas señaló que va a hablar esos detalles con sus jugadores y va a "disfrutar" del punto. "Esto continúa, recién comienza el torneo. La charla de media parte fue de procesos, no fue de cosas para cambiar. Lo han hecho muy bien. Pero nos podríamos haber llevado los tres puntos seguramente", indicó.

Entre las tareas a mejorar fue la falta de efectividad (uno de siete) en el penalti-córner frente a la anfitriona. "Sí, sí. Es lo típica que lo charlas en las reuniones, lo discutís con ellos, buscamos variantes, lo saben, lo sé, te lo dije, me lo dijiste, y pasa igual. Que es lo frustrante y divertido de mi trabajo. Pero ellos no son tontos. Saben jugar al hockey y juegan como juegan. A mí me gusta mi estilo con la bola y proponer y atacar y ser protagonista", comparó.

A su juicio, Francia fue muy precisa este martes contra los 'RedSticks'. "Creo que fueron dos tiros, dos goles, un penalti y a casa. Este partido se pareció mucho al Preolímpico en Corea, que acabó 2-2. Nosotros todo el tiempo atacando y ellos contragolpeando y haciendo goles. Sigamos buscándolo, pero no seamos tontos y aprendamos a saber cerrar partidos", deseó.

Para Caldas, el partido fue una mezcla de los jugados contra Gran Bretaña y Alemania. "Es que la versión de Alemania y la de hoy no fue tan distante, tampoco la de Gran Metaña. Creo que los resultados dicen una cosa, pero el juego otra. Nosotros nos enfocamos en el juego. Con Gran Bretaña pierdes 4-0 y tienes más 'chances' que ellos. Es un tema de ejecución, no de no crear. Desde mi punto de vista me encanta ver la vida con el vaso medio lleno", manifestó.

El de Sudáfrica lo pronosticó como un encuentro "picante". "Son muy rápidos, más rápidos que los franceses. Tienen 3 ó 4 delanteros que la cogen acá y hacen por todo el campo, no se la pasa a nadie, pero muy rápidos, muy buenos. Tienen un penalti interesante, pero yo elijo los míos", destacó.

Para ese partido el capitán Álvaro Iglesias llegará tocado por un hinchazón en la mano derecha por un golpe de un francés con el 'stick'. "La tiene chunga. Ya en el cuarto cuarto cuando le pegaron por segunda vez en el mismo lugar dijimos 'no regalamos más, si perdemos, perdemos, porque el torneo es largo'. Nuestra tarea es proteger y cuidar a nuestro capitán. Estaba triste, normal, pero nunca voy a poner la salud de un jugador por encima de un partido", subrayó enfundado en una gorra de Joma para aplacar el intenso calor parisino.

