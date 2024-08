Max Caldas: "No nos va a costar recomponernos porque no somos tan buenos como nos creemos y lo sabemos"

El seleccionador nacional masculino de hockey sobre hierba, Max Caldas, dejó claro que "no" les va a costar recomponerse tras la derrota de este martes ante Países Bajos en semifinales de los Juegos Olímpicos de París porque saben que no son "tan buenos" como se creen, y además apuntó como clave la falta de experiencia en este tipo de partidos de los jugadores españoles.

"No nos va a costar recomponernos porque no somos tan buenos como nos creemos y lo sabemos. Somos lo que somos y vamos partido a partido, día a día y nuestro enfoque lo tenemos en nuestras cosas", declaró Max Caldas en zona mixta tras la derrota que les deja sin opciones de disputar el partido por el oro olímpico.

El preparador argentino incidió en que son "muy conscientes" de por qué y cómo hacen las cosas, y que la derrota "no va a cambiar" su forma de "trabajar". Además, tiene claro que "las medallas no son siempre el único incentivo" que tienes en el deporte y como deportista, y que "el partido por el bronce está bien", pero no se conforman "con tan poco" después de alcanzar las semifinales olímpicas siendo el octavo mejor equipo en el ránking.

Para Caldas, los neerlandeses fueron "muy efectivos", y lamentó haber desperdiciado tantos penaltis-córner, aunque considera "reconfortante el haber tenido tantas oportunidades", algo que comparó con el partido de debut ante Gran Bretaña, donde también perdieron por 0-4.

"Termina el partido, ves las estadísticas y ves que tenemos más de todo y perdimos 0-4, pero es una diferencia entre ser muy buenos y estar en camino hacia ser buenos. Toca aceptar la derrota, felicitarlos y prepararse para el próximo partido", sentenció.

Caldas considera "normal" que los jugadores estén "tocados" por la derrota y por no poder asegurar la primera medalla olímpica en hockey, aunque sabe que "siendo realistas, estando los octavos del mundo, perder contra Países Bajos no es raro".

El seleccionador nacional remarcó que no les ayudó "estar muy fallones con la bola", y que les costó "mucho construir y continuar el juego con bola", que es su forma de jugar, y también señaló que les afectó "el contexto del partido", por lo que de cara al futuro, le "motiva mucho" que tienen este partido "dentro de la mochila", y que les hará "reaccionar mejor ante la adversidad del resultado".

Además, reiteró la importancia de la experiencia de "haber jugado este tipo de partidos más tiempo seguido". "Si no has jugado este partido nunca, en ninguno de los Juegos, ni Álvaro Iglesias ha jugado este tipo de partidos eso tiende a costarte en algún lugar", indicó, al punto que afirmó que le "encanta" la juventud del equipo y que los elige "siempre", aunque en algunos momentos del encuentro se les notó el "nerviosismo y la falta de estar finos".

Por último, explicó que a partir de este martes, lo que harán será "ver el partido desde los puntos fuertes y cosas buenas que hicieron", y "preparar el siguiente encuentro", donde se medirán ante los perdedores del duelo entre Alemania e India para conseguir la medalla de bronce.

Europa Press