Max Dowman (Arsenal) se convierte en el jugador más joven de la historia de la Champions

El centrocampista del Arsenal Max Dowman se convirtió este martes en el jugador más joven en haber disputado un partido de Liga de Campeones, tras entrar desde el banquillo en el minuto 73 durante la victoria contra el Slavia de Praga.

Dowman, de 15 años y 309 días, supera al delantero alemán Youssoufa Moukoko, actual jugador del Copenhague, que en 2020 jugó con el Borussia Dortmund contra el Zenit Saint Petersburgo cuando contaba con 16 años y 18 días.

El 23 de agosto, Dowman debutó en Premier League en la goleada 5-0 contra el Leeds, convirtiéndose en el segundo jugador más joven de esa competición, solo superado por su compañero de equipo Ethan Nwaneri, que era 53 días más joven cuando debutó en 2022.

