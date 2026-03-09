Max Kanter gana la segunda etapa de la París-Niza

El alemán Max Kanter ganó al esprint la segunda etapa de la París-Niza, este lunes en Montargis (norte de Francia), donde el estadounidense Luke Lamperti conservó el maillot amarillo de líder de la "Carrera hacia el Sol"

El corredor del equipo Astana superó al neozelandés Laurence Pithie y al belga Jasper Stuyven en un final nervioso en el que el pelotón dio alcance al neerlandés Daan Hoole, escapado en los primeros kilómetros de etapa, y que aguantó su aventura hasta apenas unos metros para meta

La tercera etapa, el martes, se presenta como la primera gran cita para los aspirantes a la clasificación general, con una contrarreloj por equipos de 23,5 km entre Cosne-Cours-sur-Loire y Pouilly-sur-Loire