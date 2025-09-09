Max Muncy regresa a la alineación de los Dodgers tras 23 juegos, busca impulsar al equipo en apuros

LOS ÁNGELES (AP) — Max Muncy regresó a la alineación de los Dodgers de Los Ángeles el lunes por la noche después de perderse 23 juegos debido a una lesión en el oblicuo.

Los líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, que han estado batallando, esperan que aporte el poder ofensivo que ha estado faltando.

Muncy tiene un promedio de bateo de 0,258 con 17 jonrones y 64 carreras impulsadas en 89 juegos. El tercera base había estado en la lista de lesionados desde el 15 de agosto, su segundo período de ausencia esta temporada. Estuvo fuera un mes entre julio y agosto debido a una contusión ósea en la rodilla izquierda.

“Es un gran impulso”, dijo el manager Dave Roberts antes del juego. “Hemos estado esperando esto durante mucho tiempo, sin querer añadir presión a Max”.

Muncy y su bate zurdo ocuparon el cuarto lugar en el orden de bateo contra Colorado, detrás de Shohei Ohtani, Mookie Betts y Freddie Freeman.

“El cuerpo se siente en buen estado”, dijo antes del juego. “Este es uno de esos raros períodos de rehabilitación en los que no te preocupas tanto por los resultados. Te preocupas más por cómo está respondiendo tu cuerpo”.

Los Dodgers tuvieron un récord de 1-5 en su gira por la Costa Este, incluyendo una sorprendente derrota 4-3 en Baltimore después de que Yoshinobu Yamamoto estuvo a un out del primer juego sin hit de la temporada en las Grandes Ligas.

“Estuve viendo cada entrada, y es difícil recuperarse de eso cuando no hay un día de descanso”, dijo Muncy. “Pero por eso siempre he dicho que debemos mantener nuestro enfoque un día a la vez. Si logramos que todo el grupo de jugadores se comprometa con eso, entonces me sentiré bastante bien con nuestras posibilidades”.

Los Dodgers tenían una ventaja de un juego sobre San Diego, que ocupa el segundo lugar, al inicio de la serie del lunes por la noche contra los Rockies, que están en el último lugar. Estaban a cuatro juegos de Filadelfia por el segundo puesto de la Liga Nacional, con los líderes de la División Este de la Liga Nacional programados para visitar Los Ángeles la próxima semana.

Los Dodgers tenían un récord de 3-7 en sus últimos diez juegos, habiendo tenido dificultades contra Pittsburgh y Baltimore, que están en el último lugar.

“El tiempo se está acabando para salir de esto”, dijo Muncy. “El único equipo del que necesitamos preocuparnos es de nosotros mismos”.

Con el regreso de Muncy, el receptor Chuckie Robinson fue enviado a Triple-A Oklahoma City.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.