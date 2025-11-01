Max Scherzer cumplirá su 2da apertura en un 7° juego de la Serie Mundial

TORONTO (AP) — Max Scherzer está a punto de convertirse en el único lanzador que sigue con vida y que haya abierto un séptimo juego de la Serie Mundial por segunda vez.

El juego definitivo se realizará este sábado por la noche, cuando Scherzer y los Azulejos de Toronto se midan con los Dodgers de Los Ángeles, quienes intentan convertirse en el primer equipo en ganar títulos consecutivos desde que los Yankees de Nueva York hilaron tres coronaciones entre 1998 y 2000.

Se esperaba que Los Ángeles colocara en la loma a Tyler Glasnow antes de que ingresara para asegurar la victoria de 3-1 en el sexto encuentro. El derecho probablemente aún esté disponible, pero las opciones del manager Dave Roberts también incluyen a Shohei Ohtani, quien podría lanzar de dos a cuatro entradas como abridor con poco descanso.

“No estamos seguros, pero ésta es una posibilidad”, dijo Roberts. “Todos tienen posibilidad”.

Scherzer también inició el séptimo juego en 2019, con una inyección de cortisona para tratar un nervio irritado cerca de su cuello. “Mad Max” no tuvo una entrada limpia y salió después de cinco innings perdiendo por dos carreras antes de que sus Nacionales de Washington remontaran para ganar 6-2 en Houston.

Sólo Bob Gibson (1964, 67, 68), Lew Burdette y Don Larsen (ambos 1957 y 58) han abierto múltiples séptimos juegos en la Serie Mundial en los que el ganador se corona. Aunque Burleigh Grimes inició el séptimo duelo en 1920 y 31, su primer encuentro fue en un año en que la Serie Mundial se realizaba a un máximo de nueve compromisos.

Toronto le dio al tres veces ganador del Premio Cy Young un contrato de un año por US$15,5 millones. Scherzer eligió su destino con la esperanza de ganar un tercer anillo de la Serie Mundial, después de los títulos con Washington en 2019 y Texas en 2023.

El veterano con 18 temporadas en las Grandes Ligas ha compartido con entusiasmo su experiencia con los Azulejos.

“No tiene miedo de cuestionar el corrido de bases, cuestionar la defensa, cuestionar la ofensiva. Todavía piensa que es nuestro mejor corredor de bases en el equipo desde sus días con los Nacionales", dijo el manager de los Azulejos, John Schneider. "No tiene miedo de ir más allá. No tiene miedo de ser curioso. No tiene miedo de compartir cosas por las que ha pasado y que tal vez yo no he pasado”.

Su compañero de equipo Chris Bassitt añadió: “Hay muchos equipos a los que no les gustan los lanzadores como Max Scherzer, sólo porque cuestiona todo. Quiere saber cada pequeño detalle, desde la posición de los jardineros hasta por qué estás haciendo cierto pitcheo, quién está jugando aquí y cómo controlamos los días libres.

"Siento que a muchas organizaciones no les gusta responder preguntas. Les gusta que seas un robot y digas, ‘sí señor’, y sigas con tu trabajo”.

Scherzer tuvo un récord de 5-5 con una efectividad de 5,19 en 17 aperturas esta temporada.

El as ocho veces elegido al Juego de Estrellas no lanzó entre el 29 de marzo y el 25 de junio debido a una inflamación en el pulgar derecho.

Fue dejado fuera del roster de Toronto para la primera ronda de los playoffs después de irse con una foja de 0-3 en sus últimas cinco aperturas con una molestia de cuello.

Retrocedió en el tiempo durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Ganó el cuarto juego contra Seattle después de gritarle a Schneider durante una visita al montículo.

