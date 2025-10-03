Max Verstappen avanza en la lucha por el título de F1 en Singapur mientras McLaren tropieza

Es la única carrera en el calendario de Fórmula Uno de este año que Max Verstappen nunca ha ganado. Podría ser crucial para sus posibilidades de una remontada en la serie.

Verstappen llega al Gran Premio de Singapur de esta semana con victorias consecutivas que han hecho que un quinto título consecutivo pase de ser casi imposible a simplemente improbable.

Mientras tanto, el líder del campeonato, Oscar Piastri, tuvo un fin de semana terrible en la última carrera en Azerbaiyán, su rival por el título, Lando Norris, no pudo capitalizar y su equipo McLaren comenzó a cometer errores en las paradas en boxes.

Verstappen es "realmente un contendiente", dijo Norris el jueves. "Hace un par de semanas trajeron algunas mejoras, y parece que eso los ha puesto de nuevo al mismo nivel que nosotros".

A pesar de eso, McLaren puede sellar el título de constructores este fin de semana si uno de sus autos está en el podio.

Alonso, el más rápido en las prácticas

Verstappen de Red Bull estuvo en ritmo ser el tercero más rápido en la primera sesión de práctica del viernes, con Fernando Alonso de Aston Martin liderando sorprendentemente el camino.

Alonso fue el más rápido por 0,150 segundos de diferencia con Charles Leclerc de Ferrari, con Verstappen a 0,126 más atrás y Lewis Hamilton en cuarto lugar en el otro Ferrari.

Piastri fue quinto después de quejarse de que su auto no respondía lo suficiente al girar en las curvas y Norris sexto. Las condiciones en la práctica diurna no fueron representativas de la clasificación del sábado y la carrera del domingo, que se celebran después del anochecer bajo los reflectores.

Piastri fue uno de los pilotos que usó un chaleco refrigerante el viernes después de que se declarara un "peligro por calor" para el fin de semana de carrera.

Un choque... y el juego está en marcha

El jueves se desafió a los pilotos de F1 a estimar cuán probable era que Verstappen pudiera lograr lo que sería un aumento histórico en la lucha por el título. Norris fue cauteloso: "hay una posibilidad, así que más de cero", pero otros sugirieron que ya es una verdadera pelea por el título de tres vías.

Como ha hecho toda la temporada, Verstappen minimizó sus posibilidades de título, diciendo que solo está tomando las cosas carrera por carrera y no pensando en el campeonato.

Verstappen está 69 puntos por detrás de Piastri con siete carreras por delante. Todavía es una gran brecha, pero su forma reciente, combinada con errores evidentes en McLaren, sugiere que el impulso ha cambiado.

"Un choque entre Lando y Oscar y el juego está en marcha", dijo Alex Albon de Williams, quien estimó las posibilidades de Verstappen en un 15%.

El calor sofocante de Singapur y su pista sinuosa probablemente no favorezcan a un auto Red Bull cuyas últimas mejoras funcionan mejor en circuitos de alta velocidad, dijo Leclerc.

Aun así, le dio a Verstappen un 20% de posibilidades de estar en la cima al final de la temporada.

El cazador, no el cazado

No quedan muchos primeros en la F1 para un piloto como Verstappen, pero nunca ha necesitado realmente un regreso a finales de temporada antes.

El primer título de Verstappen en 2021 se redujo a una controvertida decisión en la última vuelta contra Lewis Hamilton, pero antes de eso tuvo una ventaja modesta durante gran parte de la temporada. Sus títulos en 2022 y 2023 fueron muestras de dominio récord. El año pasado fue el favorito y Norris el desvalido.

No hay duda de que Verstappen tiene la mentalidad para perseguir a los McLaren. "Todos conocemos a Max y lo peligroso que es cuando hay algo que ganar", dijo el piloto de Haas, Esteban Ocon.

