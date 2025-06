Max Verstappen culpa a la frustración por 'maniobra incorrecta' tras chocar con Russell

Max Verstappen afirmó el lunes que la frustración provocó "una maniobra que no fue correcta y no debió haber ocurrido", un día después de que inicialmente pareciera no arrepentirse de su colisión con George Russell en el Gran Premio de España de la Fórmula Uno.

Antes de la colisión, el equipo Red Bull había pedido a Verstappen que cediera un lugar a Russell. Esto siguió a un incidente anterior entre los dos pilotos cuando Russell intentó adelantar a Verstappen, quien se salió de la pista.

Los comisarios de carrera dictaminaron que Verstappen había "acelerado repentinamente" antes de la colisión y Russell dijo que "se sintió muy deliberado". Los comisarios le dieron a Verstappen una penalización de diez segundos, lo que lo bajó del quinto al décimo lugar, con lo que quedó 49 puntos detrás de Oscar Piastri, el líder de la clasificación y ganador el domingo.

"Tuvimos una estrategia emocionante y una buena carrera en Barcelona, hasta que salió el auto de seguridad. Nuestra elección de neumáticos hasta el final y algunos movimientos después del reinicio del auto de seguridad alimentaron mi frustración, llevando a una maniobra que no fue correcta y no debió haber ocurrido", escribió Verstappen en Instagram.

"Siempre doy todo por el equipo y las emociones pueden ser intensas. A veces ganamos juntos, a veces perdemos juntos. Nos vemos (en la próxima carrera) en Montreal".

Inicialmente, tras la carrera del domingo, Verstappen había dicho que "la próxima vez traeré un pañuelo", respondiendo a Russell, quien afirmó que dio un mal ejemplo para los jóvenes pilotos. Russell terminó cuarto.

Contratiempos

La colisión siguió a una serie de contratiempos para Verstappen, quien se ubicó tercero y presionaba a los dos pilotos de McLaren delante antes de que saliera el auto de seguridad.

Red Bull decidió llevar a Verstappen a boxes para cambiar neumáticos, aunque los únicos que le quedaban eran neumáticos de compuesto duro más lentos, un tipo que ningún otro piloto usó.

En el reinicio, Verstappen perdió agarre y fue adelantado por Charles Leclerc, cuyo Ferrari hizo contacto con el Red Bull de Verstappen. Ninguno de los pilotos fue considerado culpable por eso.

Verstappen luego se salió de la pista mientras defendía contra Russell y Red Bull le pidió a Verstappen que cediera el lugar a Russell, aparentemente porque el equipo esperaba que a Verstappen se le diera una penalización. Los comisarios más tarde dictaminaron que no habrían tomado medidas contra el piloto holandés por ese incidente.

Arriesgando una suspensión

Verstappen necesita tener cuidado en las próximas dos carreras porque la penalización por la colisión con Russell también le trajo puntos de penalización en su licencia, llevándolo a 11 en los últimos 12 meses.

Los pilotos reciben una suspensión de una carrera si alcanzan 12 puntos en un año.

Dos de esos puntos expiran al final del mes, pero hasta entonces Verstappen necesita pasar los Grandes Premios de Canadá y Austria sin más puntos de penalización.

