Max Verstappen, flamante padre, gana la pole en Miami, su 3ra en seis carreras de F1 esta temporada

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Max Verstappen celebró el nacimiento de su primer hijo conquistando la pole para el Gran Premio de Miami.

El cuatro veces campeón defensor de la Fórmula uno superó a Lando Norris de McLaren por 0,065 segundos para obtener el primer lugar de largada en la carrera del domingo. Fue un repunte para Verstappen, penalizado más temprano en la carrera sprint, donde terminó en el 17mo puesto.

“Ha sido una gran clasificación, funcionó bien y estoy muy feliz de estar en la pole”, expresó Verstappen sobre la 43ª pole en su carrera.

Es su tercera posición de privilegio para la largada en seis carreras esta temporada y la segunda consecutiva.

No fue el resultado que Norris esperaba por parte del padre más reciente de la F1. Existe un mito de que tener hijos puede lentificar a los pilotos porque de repente se vuelven un poco más conservadores. Verstappen y su pareja, Kelly Piquet, anunciaron el nacimiento de una niña el viernes.

“Un saludo a Max, especialmente ahora que es padre. Esperaba que eso lo frenara un poco, pero claramente no lo hizo”, comentó Norris.

Verstappen estuvo de acuerdo.

“Claramente no me hizo más lento ser padre. Podemos descartar eso para quienes lo mencionan”, dijo. Y aunque no reveló cuándo nació Lily, indicó que la razón por la que se saltó las actividades del jueves en Miami fue para “pasar unos días en casa y asegurarse de que todo esté bien”.

También dijo que el mito de que la paternidad puede cambiar el estilo de un piloto es ridículo.

“No escucho realmente este tipo de cosas tontas, ya sabes”, dijo Verstappen. “Simplemente hago lo mío. Hay suficientes pilotos de carreras en el pasado que se convirtieron en campeones del mundo después de tener hijos. Ni siquiera sé de dónde viene eso”.

Norris es tanto el defensor del título de la carrera —su victoria en Miami el año pasado fue la primera de su trayectoria en la F1 y terminó con la racha de dos victorias de Verstappen en el Hard Rock Stadium— como el ganador de la carrera sprint del sábado.

Kimi Antonelli, quien a los 18 años se convirtió en el ganador de pole más joven en la historia de la F1 cuando comenzó primero en la carrera sprint del sábado, se clasificó tercero para Mercedes. Es la primera vez que se clasifica más alto que su compañero de equipo George Russell, quien fue quinto detrás del actual líder de puntos de la F1, Oscar Piastri de McLaren.

Williams se clasificó sexto y séptimo con Carlos Sainz Jr. y Alex Albon, mientras que Charles Leclerc se recuperó de un accidente antes de que comenzara la carrera sprint para clasificarse octavo. No compitió en la carrera sprint ya que su equipo trabajó para reparar su Ferrari a tiempo para la clasificación.

Esteban Ocon se clasificó noveno para Haas y Yuki Tsunoda fue décimo, lo que le dio a Red Bull ambos autos en posición de puntos.

Lewis Hamilton no logró mantener el impulso de su tercer lugar en la carrera sprint celebrada cuatro horas antes de la clasificación. El piloto de Ferrari fue eliminado en la segunda ronda. Su esfuerzo en el 12mo fue su carrera de clasificación más baja desde que se unió a su nuevo equipo.

"Estoy intentando todo, estamos intentando todo... como el margen más pequeño, el más pequeño de los tiempos... estamos intentando”, dijo Hamilton.

Llovió temprano el sábado —lo suficiente como para retrasar la carrera sprint— y el pronóstico indica más problemas meteorológicos el domingo. La incertidumbre sobre si será una carrera en mojado o seco ha hecho imposible que los pilotos predigan cómo se desarrollará el evento.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.