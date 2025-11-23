Max Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas y se acerca a la cima en la F1

LAS VEGAS (AP) — Max Verstappen, tetracampeón reinante de la Fórmula Uno, triunfó por segunda vez en cuatro carreras y continuó su camino de regreso a la lucha por el título, al conquistar el Gran Premio de Las Vegas el sábado por la noche.

Es la segunda vez en tres años que Verstappen gana en las calles de Las Vegas, en una carrera que utiliza una parte de la famosa avenida principal de la ciudad. El piloto holandés ganó la carrera inaugural en 2023 y aseguró su cuarto título consecutivo aquí el año pasado.

Ahora tiene otra victoria en una carrera que despreciaba antes de su debut debido al gran enfoque que los promotores pusieron en las celebridades y las fiestas en lugar de la competencia real. Pero cuando llega el momento de subirse al auto, Verstappen sobresale, sin importar cómo se sienta.

Verstappen comenzó segundo, pero tomó el control de la carrera en la primera curva cuando el actual líder del campeonato de pilotos, Lando Norris, hizo un movimiento agresivo para cortarle el paso al inicio, pero terminó deslizándose fuera de la curva en su McLaren. Verstappen se movió a la punta y George Russell pasó rápidamente a Norris para colocarse en segundo lugar.

Norris se encontró atrapado en el tercer puesto, y su compañero de equipo Oscar Piastri no tuvo mejor suerte. El australiano perdió dos posiciones al inicio, cayendo del quinto al séptimo lugar.

Los dos pilotos de McLaren han intercambiado el liderato en la clasificación de pilotos durante toda la temporada y Norris tenía una ventaja de 24 puntos sobre Piastri al inicio, mientras que Verstappen estaba 49 puntos atrás.

Norris terminó segundo y Russell fue tercero. Con dos carreras restantes en el año, la ventaja de Norris es de 30 puntos sobre Piastri, mientras que Verstappen redujo su déficit a 42 puntos.

