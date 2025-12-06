Max Verstappen logra la pole position en el GP de Abu Dhabi de F1
El neerlandés Max Verstappen, segundo en el Mundial, partirá desde la pole position el domingo en el GP de Abu Dabi, última carrera de la temporada, por delante de sus dos rivales en la pelea por el título, Lando...
El neerlandés Max Verstappen, segundo en el Mundial, partirá desde la pole position el domingo en el GP de Abu Dabi, última carrera de la temporada, por delante de sus dos rivales en la pelea por el título, Lando Norris y Oscar Piastri (ambos con McLaren).
En una sesión de clasificación muy igualada y emocionante en el circuito Yas Marina, el tetracampeón del mundo logró el mejor tiempo en la Q3 (en la que participan solo los 10 pilotos más rápidos), dejando a los McLaren a dos décimas.
En la pelea por el título, Norris aventaja en 12 puntos a Verstappen y en 16 a Piastri, y tiene suficiente con acabar en el podio el domingo para coronarse por primera vez en su carrera como campeón del mundo de la Fórmula 1.
