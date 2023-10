"Este título es del que estoy más orgulloso, por la consistencia demostrada", admite el flamante tricampeón de F1

MADRID, 7 Oct. 2023 (Europa Press) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) aseguró este sábado que está "disfrutando del momento", tras haberse proclamado en Losail (Catar) tricampeón del mundo de Fórmula 1, y también que espera "seguir con esta inercia positiva en el futuro", congratulándose "por la consistencia demostrada" a lo largo de todo este año 2023.

"A ver qué sucede, estoy disfrutando del momento y espero poder seguir con esta inercia positiva en el futuro", resumió Verstappen sus sentimientos desde el 'paddock' del circuito de Losail, habiendo quedado segundo en la carrera Sprint durante el Gran Premio de Catar.

"Fantásticamente bien, ha sido un gran año y con muchas buenas carrera", respondió el neerlandés, muy calmado para la ocasión, a la pregunta de cómo se sentía tras haber sellado matemáticamente el primer puesto en la clasificación mundialista de pilotos.

"Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo y ha sido un disfrute ser parte de este grupo de gente, y ser tricampeón es increíble", indicó tras haber alcanzado ya los 407 puntos en dicha clasificación. Con 223 puntos está ahora su compañero en Red Bull Racing, el mexicano Sergio Pérez, y con 194 puntos está el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

"Seguiremos empujando y haciéndolo lo mejor posible. Hoy también ha sido una carrera emocionante, una pena los coches de seguridad. Pero ha estado bien, ha sido divertida y por supuesto estoy increíblemente contento", apuntó sobre un Sprint ganado por el australiano Oscar Piastri (McLaren).

"Creo que ha hecho una gran carrera y no ha sido fácil, porque nosotros hemos empezado con los neumáticos medios y los blandos tenían más agarre al principio. Pero lo ha hecho muy bien porque yo he hecho todo lo posible para alcanzarlo, pero no he podido al final", concluyó Verstappen desde el 'paddock' sobre las prestaciones de Piastri.

Posteriormente, en rueda de prensa, el flamante tricampeón analizó el Sprint, "Creo que a Lando [Norris] y a mí nos han engullido al principio en la salida, hemos perdido bastantes posiciones ahí ante los que tenían el neumático blando, y eso nos lo ha puesto un poco más difícil", dijo al respecto.

"Éramos fuertes en la degradación de neumático, pero dos coches de seguridad en el Sprint no ha sido lo ideal para nosotros, eso ha ido en nuestra contra. Estaba a punto de adelantar a George [Russell] justo antes de que el coche de seguridad saliera a la pista, estuve una vuelta más detrás de él y perdí mucho tiempo", argumentó.

"Por supuesto que suena genial ser tricampeón. Es algo con lo que realmente ni sueñas, es un momento de orgullo para mí, para mi familia y para mi gente más cercana. Creo en todo el mundo dentro del equipo con el que trabajo, poder experimentar todo esto juntos es increíble y lo he dicho en la radio en la vuelta a 'boxes'", subrayó sobre Red Bull Racing.

"Si hablamos de rendimiento, siempre puedes agradecérselo al equipo; pero creo que todo es por el ambiente y por cuánto disfruto de trabajar con esta gente. Eso es incluso más importante, creo que es fundamental llegar a la pista y saber que tienes gente agradable con la que trabajar", añadió 'Mad Max' durante la rueda de prensa.

En este sentido, el nuevo tricampeón se puso reflexivo. "Este título es del que estoy más orgulloso, por la consistencia demostrada". "Hay que soñar con un campeonato, pero solo soñar no te lleva a ninguna parte; hay que esforzarse y hay que trabajar para intentar conseguir tus objetivos", señaló.

Horner: "se une a los nombres más grandes de este deporte"

Christian Horner, jefe de equipo en Red Bull Racing, por su parte describió como "increíble" la tercera corona de 'Mad Max' en la F1. "Se une a los nombres más grandes de este deporte con su tercer Campeonato del Mundo, estamos muy orgullosos de lo que ha conseguido", resaltó desde el asfalto de Losail ante los micrófonos de DAZN.

"Que se una a gente como Stewart, que se una a Senna, a Piquet, a Lauda... Es increíble lo que ha conseguido y debería estar muy orgulloso. Y está más por venir, seguro, y más mañana", finalizó Horner, pensando ya en la carrera larga del Gran Premio de Catar.