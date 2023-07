Max Verstappen supera a Sergio Pérez para ganar el sprint del GP de Austria

SPIELBERG, Austria (AP) — Max Verstappen acentuó su dominio avasallador en la Fórmula Uno al imponerse el sábado en el sprint del Gran Premio de Austria y amplió a 70 puntos la ventaja sobre Sergio Pérez, su compañero en el equipo Red Bull.

Fue la quinta victoria seguida de Verstappen si se incluyen los últimos cuatro Grandes Premios. El neerlandés largará en la pole el domingo, cuando intentará conseguir su 42do triunfo en un Gran Premio.

El reinante bicampeón Verstappen embolsó ocho punto en el sprint en el circuito de Spielberg, el cual también ganó el año pasado. El mexicano Pérez obtuvo siete unidades por segundo lugar.

Carlos Sainz Jr. con su Ferrari contabilizó seis puntos tras quedar tercer en el sprint de 24 vueltas.

Lance Stroll, al volante de un Aston Martin, entró cuarto (cinco puntos) por delante de su compañero de Fernando Alonso (cuatro puntos). Nico Hulkenberg (Haas), Esteban Ocon (Alpine) y George Russell (Mercedes) fueron los otros que sumaron.

En una pista mojada, Pérez adelantó a Verstappen en la largada.

“El inicio no fue el ideal", dijo Verstappen. “Un mini trompo”.

Después que los monoplazas de Verstappen y Pérez estuvieron muy cerca de chocar entre ambos, Pérez retrocedió al tercero, por detrás de Hulkenberg y Verstappen, quien recuperó la punta.

“Pudimos habernos hecho daño”, dijo Verstappen por la radio del equipo sobre el duelo con Pérez. "Tenemos que charlar al respecto.

Lo hicieron y limaron asperezas tras salir de sus monoplazas. Verstappen señaló que hablaron “como seres humanos” durante unos minutos y que no hay problemas".

“Estuvimos hablando y todo está bien”, dijo Verstappen. “No hay necesidad de hacer mucho drama".

Pérez recuperó la segunda posición en la 12 vuelta del sprint. Es un consuelo para el mexicano que el domingo largará 15to en el Gran Premio al romper una mala racha de cuatro carreras sin subir al podio.

“Creo que Max se enojé porque entré en la segunda curva y yo no lo pude ver. Venía de hacer una curva muy mala, y traté de protegerme pero no me di cuenta que él estaba allí”, dijo Pérez. “Pero todo quedó bien".

AP