Maxi Rodríguez anuncia su retirada del fútbol

El argentino Maxi Rodríguez ha anunciado que ha puesto fin a su carrera como futbolista profesional con 40 años y después de más de dos décadas de carrera, en las que vistió la camiseta de la albiceleste y militó en clubes como el RCD Espanyol, el Atlético de Madrid o el Liverpool.

"Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue, este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo. Fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar", señaló en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El de Rosario debutó en 1999 en la primera división argentina con el equipo del que siempre fue aficionado, Newell's Old Boys, en donde militó dos etapas más tras pasar por Europa y donde conquistó el Torneo Final en 2013.

"Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el 'baby' y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que me alimentase bien. Ellos fueron el pilar más importante para llegar a la primera división, que era el sueño más importante que yo tenía, que era jugar en la primera de Newell's", declaró emocionado.

En su nueva "aventura" en Europa le acompañó su mujer, que estuvo "siempre en los momentos malos" y que le dio "el apoyo para nunca bajar los brazos". Recaló en el Espanyol (2002-05), y su buen hacer en el conjunto perico le llevó al Atlético de Madrid (2005-10); allí, en cinco campañas antes de marcharse al Liverpool (2010-12), disputó 158 partidos oficiales en los que anotó 44 goles y brindó 18 asistencias.

"Se lo agradezco a todos los equipos en donde estuve. Al Espanyol de Barcelona, al Atlético de Madrid, al Liverpool y a Peñarol. Y la selección argentina, que junto con Newell's son las dos camisetas que yo amo con locura. Pude disfrutar al máximo de vestirlas durante mucho tiempo", subrayó.

También tuvo palabras de agradecimiento para todos sus entrenadores y compañeros. "Si hay algo que me gustaría que me recuerden es como un gran compañero, una gran persona. Creo que eso es la mejor huella que pude haber dejado. Es difícil hablar, poder expresarme, pero lo quiero hacer así, al natural, como soy yo. Algo simple y sencillo. Agradezco a todo el mundo del fútbol que siempre me haya tratado con mucho cariño", concluyó.