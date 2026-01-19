Máxima corte de Perú ordena al gobierno actualizar pago de antiguos bonos agrarios

LIMA, 19 ene (Reuters) - El Tribunal Constitucional de Perú ordenó el lunes al Gobierno actualizar en un plazo de dos meses la forma de pagos de deudas por unos bonos emitidos y otorgados hace cinco décadas a propietarios de tierras agrarias que sufrieron expropiaciones.

La máxima corte dijo en un comunicado que dio el encargo al Ministerio de Economía para hacer una nueva fórmula y determinar el monto de la deuda, tras declarar fundada una demanda de acreedores que buscan desde hace años el pago de los títulos.

El fallo del tribunal declaró "inaplicable" un decreto supremo del 2017 del Gobierno de entonces -que había determinado la forma de pago para los bonistas- alegando que violaba una decisión judicial previa sobre la valoración de la deuda.

Representantes del Ministerio de Economía no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios sobre el tema.

CONTEXTO

- Los llamados bonos agrarios se emitieron en la década de 1970 en el marco del programa de retribución por la toma de grandes parcelas de tierras por parte del Gobierno militar de Juan Velasco, como parte de una reforma agraria en la que entregó las haciendas de los ricos a los campesinos pobres.

- Muchos de los agricultores, bancos e incluso trabajadores de clase media se vieron afectados por el programa, lo que provocó un colapso de la producción agrícola peruana. Se expropiaron al menos unas 5.000 propiedades agrícolas entre 1969 y 1981, según una asociación de bonistas y acreedores.

- En 2016, la gestora de activos Gramercy presentó una demanda de arbitraje por US$ 1.600 millones contra Perú por los bonos impagos. En diciembre de 2022, el tribunal del Ciadi desestimó la demanda y falló a favor de Perú. (Reporte de Marco Aquino y Natalia Siniawski)