Máximo diplomático chino advierte contra llamamientos "impulsivos" al distanciamiento

MÚNICH, 14 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, advirtió el sábado frente los llamamientos "impulsivos" para ‌que Estados Unidos ‌se ⁠distancie de China y dijo que, a pesar de algunas señales positivas recientes por parte de la Casa Blanca, algunas voces estadounidenses están ​socavando la ⁠relación.

Pidiendo ⁠una política "positiva y pragmática" por parte de Washington, dijo en la Conferencia de Seguridad ​de Múnich que el mejor resultado para ambos sería la cooperación.

Wang Yi ‌se reunió el viernes con el secretario ​de Estado de Estados Unidos, Marco ​Rubio, en lo que un funcionario estadounidense describió como una reunión "positiva y constructiva", y discutieron la visita prevista del presidente Donald Trump a Pekín en abril.

Tras un año de turbulencias en materia de política comercial y arancelaria, Estados Unidos y China han tratado ​de suavizar sus relaciones y Wang Yi dijo que Pekín se había sentido alentado por las recientes declaraciones de ⁠la Casa Blanca, que mostraban "respeto por el presidente Xi Jinping y el pueblo chino".

Estados Unidos y los ‌países europeos están cada vez más preocupados por su creciente dependencia de China en lo que respecta a las materias primas y las piezas fundamentales de sus cadenas de suministro de fabricación, y se han multiplicado los llamamientos para reducir dicha dependencia.

Wang Yi dijo que algunos en Estados Unidos estaban "haciendo todo lo posible por atacar ‌y difamar a China" y que había dos posibles perspectivas para las relaciones bilaterales.

Estados ⁠Unidos podría entender a China de forma razonable y objetiva y adoptar ‌una política positiva y pragmática hacia China, dijo.

"La otra perspectiva ⁠es buscar la desconexión de China y romper las ⁠cadenas de suministro, y oponerse a China en todo de una manera puramente emocional y visceral", dijo. Advirtió que algunos "están tratando de separar Taiwán de China y pisando las líneas rojas de China, lo que muy probablemente empujaría a China y ‌Estados Unidos a un conflicto".

