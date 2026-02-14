Máximo diplomático chino advierte contra llamamientos "impulsivos" al distanciamiento
MÚNICH, 14 feb (Reuters) - El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, advirtió el sábado frente los llamamientos "impulsivos" para que Estados Unidos se distancie de China y dijo que, a pesar de algunas señales positivas recientes por parte de la Casa Blanca, algunas voces estadounidenses están socavando la relación.
Pidiendo una política "positiva y pragmática" por parte de Washington, dijo en la Conferencia de Seguridad de Múnich que el mejor resultado para ambos sería la cooperación.
Wang Yi se reunió el viernes con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en lo que un funcionario estadounidense describió como una reunión "positiva y constructiva", y discutieron la visita prevista del presidente Donald Trump a Pekín en abril.
Tras un año de turbulencias en materia de política comercial y arancelaria, Estados Unidos y China han tratado de suavizar sus relaciones y Wang Yi dijo que Pekín se había sentido alentado por las recientes declaraciones de la Casa Blanca, que mostraban "respeto por el presidente Xi Jinping y el pueblo chino".
Estados Unidos y los países europeos están cada vez más preocupados por su creciente dependencia de China en lo que respecta a las materias primas y las piezas fundamentales de sus cadenas de suministro de fabricación, y se han multiplicado los llamamientos para reducir dicha dependencia.
Wang Yi dijo que algunos en Estados Unidos estaban "haciendo todo lo posible por atacar y difamar a China" y que había dos posibles perspectivas para las relaciones bilaterales.
Estados Unidos podría entender a China de forma razonable y objetiva y adoptar una política positiva y pragmática hacia China, dijo.
"La otra perspectiva es buscar la desconexión de China y romper las cadenas de suministro, y oponerse a China en todo de una manera puramente emocional y visceral", dijo. Advirtió que algunos "están tratando de separar Taiwán de China y pisando las líneas rojas de China, lo que muy probablemente empujaría a China y Estados Unidos a un conflicto".
