Máximo dirigente de Vietnam visitará Corea del Norte esta semana

SEÚL/HANÓI, 6 oct (Reuters) -

El jefe del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, viajará a Corea del Norte esta semana, según informaron el lunes el gobierno vietnamita y los medios de comunicación estatales norcoreanos, en la que será la primera visita de un dirigente vietnamita a la aislada nación en casi 20 años.

La visita, de la que Reuters informó por primera vez el mes pasado, coincidiría con un desfile militar que Corea del Norte celebrará el 10 de octubre para conmemorar los 80 años de la fundación de su gobernante Partido de los Trabajadores.

La visita de Lam, de tres días de duración, comenzará el 9 de octubre, según informó el Gobierno de Hanói. Responde a una invitación del líder norcoreano Kim Jong-un, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Vietnam, confirmando una información de la agencia estatal norcoreana KCNA.

Se espera que el ministro de Defensa vietnamita, Phan Van Giang, se una a la delegación, dijo un alto cargo vietnamita. Los dos países comunistas mantienen estrechos lazos y este año se cumplen 75 años de relaciones diplomáticas, aunque actualmente no mantienen relaciones comerciales, según la embajada vietnamita en Pionyang.

La última vez que un líder vietnamita visitó Corea del Norte fue en 2007, cuando el jefe del gobernante Partido Comunista, Nong Duc Manh, se embarcó en un viaje de tres días al país, lo que supuso la primera visita de un jefe del partido vietnamita desde el fallecido presidente Ho Chi Minh en 1957.

En un raro viaje al extranjero, Kim visitó Hanói en 2019 como parte de una visita cuyo punto culminante fue una cumbre con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Múltiples representantes de bajo rango se han reunido en Hanói o Pionyang en los últimos años, según una lista de reuniones en el sitio web de la embajada vietnamita en Corea del Norte, que muestra que las reuniones se reanudaron el año pasado después de una pausa de cinco años.

La visita sigue al viaje de Lam en agosto a Corea del Sur, país con el que Pionyang mantiene tensas relaciones.

Lam fue el primer dirigente extranjero recibido por el

presidente

surcoreano Lee Jae-myung desde que asumió el cargo en junio.

Lee se ha comprometido a reducir las tensiones con su vecino.

Corea del Sur se prepara para acoger la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), entre cuyos 21 miembros figuran China y Estados Unidos, en la ciudad de Gyeongju a partir del 29 de octubre.

El presidente estadounidense Donald Trump tiene previsto visitar Corea del Sur durante la cumbre y reunirse con el presidente chino Xi Jinping.

(Información de Heejin Kim en Seúl y Phuong Nguyen y Francesco Guarascio en Hanói; edición de Christian Schmollinger y Kate Mayberry; edición en español de María Bayarri Cárdenas)