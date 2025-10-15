Máximo tribunal administrativo francés rechaza apelación de Le Pen contra normas electorales

PARÍS, 15 oct (Reuters) - El máximo tribunal administrativo de Francia rechazó el miércoles una apelación contra las normas electorales presentada por la líder ultraderechista Marine Le Pen, asestando un golpe a sus esfuerzos por anular una sentencia que podría descarrilar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen fue inhabilitada en marzo para ejercer cargos públicos durante cinco años después de que un tribunal francés la condenó a ella y a otros miembros de su partido por malversación de fondos. Le Pen ha dicho que el caso y la decisión tuvieron una motivación política.

El Tribunal Penal de París condenó a Le Pen a cuatro años de prisión, dos de ellos de cumplimiento efectivo, una multa de 100.000 euros (US$116.230) y la prohibición de ejercer cargos públicos durante cinco años, que es de aplicación inmediata a pesar de los recursos pendientes.

Le Pen alegó que la aplicación inmediata de la ley que prohíbe ejercer cargos públicos a las personas condenadas por determinados delitos -incluidos los relacionados con corrupción, fraude o malversación de fondos públicos- vulneraba injustamente sus derechos políticos.

"Hoy, el Consejo de Estado rechazó este recurso porque no pretendía derogar disposiciones reglamentarias, sino modificar la ley, lo que excede las competencias del primer ministro", dijo el tribunal en un comunicado.

Los artículos impugnados o no existían o no guardaban relación con la ejecución de las penas de inelegibilidad, dijo el tribunal.

La sentencia ha puesto en duda su capacidad para presentarse a las elecciones presidenciales de 2027, en las que sigue siendo una de las principales aspirantes.

(1 dólar = 0,8604 euros) (Reporte de Alban Kacher; Editado en Español por Ricardo Figueroa)