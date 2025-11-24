Máximo tribunal de Brasil vota a favor de mantener a Bolsonaro bajo custodia policial

SAO PAULO, 24 de noviembre (Reuters) - Un panel de la Corte Suprema de Brasil formó mayoría el lunes para mantener al expresidente Jair Bolsonaro bajo custodia policial.

El juez Alexandre de Moraes ordenó la detención de Bolsonaro el sábado, después de más de 100 días de arresto domiciliario, citando el potencial riesgo de fuga mientras el líder derechista espera las apelaciones finales de su sentencia de prisión por planear un golpe.

Los jueces Flavio Dino y Cristiano Zanin se unieron a Moraes el lunes, formando una mayoría en el panel de cuatro jueces. (Reportaje de Gabriel Araujo, editado en español por Juana Casas)