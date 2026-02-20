Máximo tribunal de Perú anula sentencia a exmilitar y exministro condenado por asesinato de periodista

El Tribunal Constitucional de Perú declaró nula la sentencia a 12 años de prisión contra un exjefe de inteligencia militar por el asesinato de un periodista en 1988, durante la lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, y ordenó su liberación.

"Se declara nula la sentencia que condenó a Daniel Urresti a 12 años de pena privativa de libertad" por el asesinato de Hugo Bustíos, se lee en el fallo del Tribunal Constitucional.

La decisión, con fecha del 6 de febrero y comunicada este viernes, establece que debe aplicarse una ley aprobada por el Congreso en 2024.

La norma estipula que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra solo pueden aplicarse a los hechos ocurridos a partir del 1 de julio de 2002, fecha en que entró en vigor en Perú el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

El Tribunal Constitucional determinó que el delito por el cual Urresti, de 69 años, fue condenado, ya había prescrito al momento de la sentencia en 2023.

"En consecuencia, dispone la inmediata libertad de Daniel Urresti", señala.

"Después de tres años de una lucha legal intensa, la justicia finalmente ha prevalecido. Nunca debió ser condenado", indicó en la red social X Juanita de Urresti, esposa del exmilitar.

Bustíos, corresponsal del semanario limeño Caretas, en Ayacucho, al sureste de Perú, murió acribillado en noviembre de 1988 durante un supuesto control militar. En un principio, los militares atribuyeron el crimen a la guerrilla de Sendero Luminoso.

Urresti era entonces oficial de inteligencia del ejército en Ayacucho bajo el apelativo de "capitán Arturo".

Entre 2013 y 2021 fue ministro del Interior, congresista y candidato presidencial.

El conflicto interno (1980-2000) en Perú dejó cerca de 70.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que atribuyó violaciones de los derechos humanos a Sendero Luminoso y a las fuerzas armadas.