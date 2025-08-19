Máximo tribunal de Perú blinda a Boluarte frente a múltiples investigaciones

Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú blindó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo 'rolexgate' por relojes de lujo que no declaró entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.

La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.

De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán "suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial" después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.

La sentencia, que aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.

Los presidentes podían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.

Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.

Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declaró en su lista de bienes.

Según la fiscalía, la alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.

También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.

Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.

Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.

"Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional", declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.