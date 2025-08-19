Máximo tribunal de Perú suspende investigaciones contra Boluarte durante su mandato

(Agrega detalles y contexto)

LIMA, 19 ago (Reuters) - El Tribunal Constitucional de Perú resolvió suspender las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte durante su mandato, que concluye a fines de julio del próximo año, según una sentencia difundida el martes por la institución.

Boluarte estaba siendo investigada por su papel en la muerte de decenas de manifestantes tras llegar al poder a fines de 2022 y por supuesto "enriquecimiento ilícito" durante su gestión.

La mandataria, cuya popularidad se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos según encuestas, estaba siendo investigada además por presunto "abandono de cargo", tras una cirugía en la nariz a la que se sometió sin informar al Congreso que iba a dejar temporalmente sus funciones como jefa de Estado.

Boluarte ha negado todas las acusaciones en su contra.

El Tribunal Constitucional dijo en un fallo que declaró "fundada una demanda competencial" interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la fiscalía y el Poder Judicial, y ordenó suspender las investigaciones contra la mandataria.

Las investigaciones suspendidas "continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial", precisó la máxima corte, es decir después del 28 de julio de 2026.

Perú, que ha vivido en constante incertidumbre por renuncias y destituciones de sus líderes, ha tenido hasta seis presidentes desde 2018 en medio de investigaciones de corrupción.

(Reporte de Marco Aquino, editado por Juana Casas)