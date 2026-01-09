Máximos bajo examen: el IBEX 35 espera al empleo y a la sentencia arancelaria en EEUU

9 ene (Reuters) - El IBEX 35 avanzaba el viernes en zona de máximos históricos, con los inversores pendientes del informe oficial de empleo de Estados Unidos, clave para perfilar las expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

Pese a las tensiones geopolíticas, las bolsas se apoyaban en la narrativa de más recortes de tipos, mientras el mercado vigilaba además el posible pronunciamiento del Tribunal Supremo de EEUU sobre los aranceles.

Analistas de Renta 4 destacan en su informe matutino que el gran protagonista de la jornada será el informe oficial de empleo estadounidense (1330 GMT), para el que un sondeo de Reuters prevé la creación de 60.000 empleos en diciembre y una tasa de desempleo del 4,5%.

"Un dato que será especialmente relevante, junto con el IPC de diciembre (próximo martes...) para la decisión que tomará la Fed en su próxima reunión (28-enero), donde el mercado otorga apenas un 15% de probabilidad de recorte de 25 pb, no descontando la próxima bajada al 100% hasta junio y un total de -50 pb para el conjunto del año (en línea con R4e) a pesar de las presiones de Miran (pide -150 pb) y Bessent", explican, en referencia a dos miembros de la Fed que piden más bajadas de tipos.

"Unas estimaciones que podrían alterarse con el nombramiento (esperado en breve) del sucesor de (Jerome) Powell al frente de la Fed", añaden.

La otra gran incógnita del día llega desde la esfera judicial, donde un posible fallo del Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles que, de anularse podría mermar los ingresos del Estado, empujar al alza los rendimientos del Tesoro y desatar nuevas oleadas de volatilidad.

En el frente geopolítico, los inversores asimilan los acontecimientos en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro por parte del mandatario estadounidense, Donald Trump, el sábado pasado.

Trump dijo el jueves que la líder opositora venezolana María Corina Machado viajaría a Washington la próxima semana, mientras Caracas comenzó el proceso de excarcelar a "un número importante" de detenidos.

Por lo demás, los disturbios en Irán aumentan la preocupación por la producción petrolera y la estabilidad en Oriente Próximo, mientras se mantiene la inquietud por la guerra entre Rusia y Ucrania y el temor por la amenaza de EEUU de tomar Groenlandia, una situación que enfrenta a Washington con Bruselas.

A las 0815 GMT del viernes, el selectivo bursátil español IBEX 35 subía 51,80 puntos, un 0,29%, hasta 17.706,50 puntos, lo que, a precios de cierre bursátil, supone la cota más alta de su historia. De acabar en los niveles actuales, se trataría del primer cierre del IBEX por encima de los 17.700 puntos.

Mientras, el índice de grandes valores europeos FTSE Eurofirst 300 avanzaba un 0,43%.

En el sector bancario, Santander subía un 0,61%, BBVA se anotaba un 1,44%, Caixabank avanzaba un 1,82%, Sabadell ganaba un 0,33%, Bankinter se revalorizaba un 0,96% y Unicaja Banco subía un 0,58%.

Entre los grandes valores no financieros, Telefónica retrocedía un 0,69%, Inditex avanzaba un 0,25%, Iberdrola se dejaba un 0,29%, Cellnex caía un 2,22% y la petrolera Repsol subía un 0,89%. (Información de Tomás Cobos; edición de Benjamín Mejías Valencia)