Maxon Agrega Funcionalidades Mejoradas y Valor Sin Precedentes a Maxon One

FRIEDRICHSDORF, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 20, 2022--

Maxon, los desarrolladores de soluciones de software profesional para editores, cineastas, dise√Īadores de movimiento y artistas de efectos visuales, anunci√≥ hoy que todos los productos de Maxon ahora est√°n incluidos en su valiosa suscripci√≥n: Cinema 4D, Redshift, Red Giant, Universe, Forger y ahora ZBrush , adquiridos en diciembre del a√Īo pasado, est√°n todos incluidos en Maxon One por el mismo precio asequible. Adem√°s, Maxon present√≥ sus actualizaciones de productos para la primavera de 2022 que incluyen un incre√≠ble conjunto de nuevas funciones y mejoras. Esta actualizaci√≥n rica en funciones y multiproducto ilustra una vez m√°s el compromiso de Maxon de ofrecer un desarrollo de productos consistente y un valor superior a la oferta de Maxon One.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005272/es/

Maxon Unveils its Spring 2022 Product Updates (Photo: Business Wire)

‚ÄúNuestro objetivo es proporcionar a los artistas tecnolog√≠a y flujos de trabajo innovadores para crear en todas las dimensiones‚ÄĚ, dijo David McGavran, director ejecutivo de Maxon. ‚ÄúEsta amplia actualizaci√≥n de todas las herramientas creativas de Maxon se une para brindar un valor incre√≠ble y oportunidades para la expresi√≥n creativa en Maxon One‚ÄĚ.

Vea Maxon One en Acción en el NAB 2022 y en el The 3D and Motion Design Show

Maxon organizará presentaciones exclusivas de artistas líderes de la industria en su stand (#N5920) en NAB 2022, del 24 al 27 de abril de 2022. Para aquellos que no puedan asistir al espectáculo, las presentaciones se transmitirán simultáneamente en 3DMotionShow.com.

Excitantes nuevas mejoras y actualizaciones de los productos de Maxon One incluyen:

Cinema 4D S26: Se ha puesto un énfasis significativo en unificar los flujos de trabajo con la mejor tecnología de la familia Maxon: las adiciones de Redshift CPU y las herramientas de retopología automática de ZBrush. Cinema 4D Subscription Release 26 también incluye grandes mejoras en todo el flujo de trabajo 3D: modelado, animación, simulación, renderizado.

Redshift: Redshift est√° en todas partes. Con el lanzamiento inicial de Redshift CPU, los usuarios pueden hacer uso de los potentes materiales y el renderizado de Redshift en cualquier sistema y un n√ļmero creciente de herramientas creativas que incluyen Houdini, Maya, 3ds max, Blender, Katana, Vectorworks y Archicad. El nuevo material Redshift Standard es f√°cil de usar y ofrece diversos modelos de sombreado para mejorar el fotorrealismo.

Red giant:

Universe: Universe 6 agrega nuevas y emocionantes herramientas que brindan muchas opciones nuevas para ser creativo y mejorar el flujo de trabajo de un artista. Sketchify agrega efectos similares a bocetos y caricaturas al material de archivo, ChromaTown crea rayas cromáticas y desenfoques para una apariencia y transiciones distorsionadas, Box Bokeh proporciona efectos bokeh de lente cuadrada o en forma de diamante, y Stretch Transition agrega un fundido cruzado elástico entre clips para una transición similar a la deformación. Combinado con más de 70 ajustes preestablecidos nuevos, Universe 6 ayuda a los artistas a obtener resultados impresionantes rápidamente de una manera divertida e intuitiva.

Forger: La √ļltima versi√≥n de Forger revela la primera etapa en el plan de Maxon para proporcionar potentes capacidades de modelado de superficies duras a los artistas 3D. Construido con la base poligonal de Cinema 4D, Forger ahora ofrece una selecci√≥n de primitivas poligonales: planos, cubos, esferas, cilindros, toros, pir√°mides, c√°psulas, tanques de aceite, etc.

Los suscriptores de Maxon One pueden descargar inmediatamente todas las actualizaciones de productos a través de la Maxon App. Todos pueden descargar una versión de prueba de 14 días de toda la oferta de Maxon One desde la aplicación Maxon y experimentar por sí mismos todas las excelentes funciones nuevas en toda la familia de productos Maxon.

M√°s Detalles en maxon.net.

Acerca de Maxon

Maxon crea soluciones de software poderosas pero accesibles para los creadores de contenido que trabajan en dise√Īo 2D y 3D, gr√°ficos en movimiento, efectos visuales y visualizaci√≥n. La innovadora cartera de productos de Maxon ayuda a los artistas a potenciar sus flujos de trabajo creativos. Nuestras l√≠neas de productos incluyen la galardonada suite de modelado 3D Cinema 4D, tecnolog√≠a de simulaci√≥n y animaci√≥n, la aplicaci√≥n de escultura m√≥vil Forger de creatividad en movimiento, la diversa l√≠neas de productos de Red Giant con edici√≥n revolucionaria, dise√Īo de movimiento, herramientas de filmmaking, el renderizador Redshift incre√≠blemente r√°pido y de vanguardia; y ZBrush, la soluci√≥n de pintura y escultura digital est√°ndar de la industria.

El equipo de Maxon está compuesto por personas divertidas y apasionadas que creen en la construcción y el empoderamiento de una comunidad artística exitosa. Desde nuestros eventos populares e inclusivos hasta nuestros recursos educacionales de Cineversity, en Maxon reconocemos que desarrollar conexiones sólidas con los creativos y fomentar su crecimiento profesional es fundamental para la capacidad de Maxon de mantenernos al tanto de las tendencias de la industria y brindar un mejor servicio a los clientes.

Maxon forma parte del Grupo Nemetschek.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220420005272/es/

CONTACT: Chloe Larby

Grithaus Agency

(e)chloe@grithaus.agency

(p) +44 7454 012045

Keyword: germany europe

Industry keyword: entertainment consumer electronics technology film & motion pictures photography audio/video software

SOURCE: Maxon

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 04/20/2022 12:08 pm/disc: 04/20/2022 12:08 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220420005272/es